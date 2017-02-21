Украина в 2016 году сократила импорт дефицитного антрацита на 13%

Украина в 2016 году сократила импорт дефицитного антрацитового угля на 13,2% по сравнению с 2015 годом - до 933,4 тысячи тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, в частности, импорт антрацитового угля из России в 2016 году составил 566,7 тысячи тонн, в денежном выражении – 45,8 миллиона долларов, из ЮАР – 366,7 тысячи тонн на 22,88 ми ллиона долларов.

Всего импорт антрацитового угля в денежном выражении в 2016 году составил 68,66 миллиона долларов, тогда как в 2015 году расходы на импорт этого угля составили 98,99 миллиона долларов.

В 2015 году Украина импортировала 1,075 миллиона тонн дефицитного антрацитового угля.

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2016 году Украина сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацит на 10% по сравнению с 2015 годом – до 1,467 миллиарда долларов с 1,632 миллиарда долларов.