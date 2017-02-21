Пакт о замораживании нефтедобычи: в ОПЕК похвастались рекордными результатами

Страны ОПЕК намерены повысить уровень выполнения пакта о сокращении добычи, сказал во вторник генеральный секретарь организации.

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"У нас был рекорд соблюдения. Уникальность в том, что выполнение ОПЕК и не ОПЕК составляет более 90 процентов", - сказал Мохаммед Баркиндо, передает Рейтер.

"Эр-Рияд настроен на 100 процентов, и у них уже больше. Я вас уверяю, что выполнение соглашения в ОПЕК и вне ОПЕК беспрецедентное. В ближайшие месяцы уровень выполнения еще вырастет".

Баркиндо также сказал, что запасы нефти должны в этом году снизиться.

"Было очевидно в последнем квартале 2016 года, что коммерческие запасы стран ОЭСР падают, и мы ожидаем увидеть дальнейшее их снижение в этом году".

Организация стран-экспортеров нефти сокращает добычу примерно на 1,2 миллиона баррелей в сутки с 1 января этого года. Один из крупнейших поставщиков нефти Россия и еще 10 стран, не входящих в нефтекартель, согласились сократить производство нефти примерно на 600.000 баррелей в сутки.

Пакт о сокращении добычи поддержал цены на нефть, которые сегодня находятся выше $57 за баррель по сравнению с порядка $30 за баррель год назад.

Ралли цен на нефть мешает рост запасов в США и опасения того, что подъем цен возродит дорогую добычу горючих сланцев в Америке.