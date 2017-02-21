В обход Украины: "Газпром" сообщил о подписании очередного контракта по газопроводу "Турецкий поток"

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российского газового монополиста "Газпром".

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"Сегодня (20 февраля – ред.) в Амстердаме компания South Stream Transport B.V. заключила с компанией Allseas Group контракт на строительство второй нитки морского участка газопровода «Турецкий поток». Документ подписан в рамках реализации опциона, предусмотренного контрактом на укладку первой нитки газопровода, заключенным в 2016 году", - говорится в сообщении.

Для укладки по морскому дну более 900 км труб второй нитки газопровода, также как и для выполнения этой работы по первой нитке, Allseas будет использовать крупнейшее в мире строительное судно — Pioneering Spirit.

Справка УНИАН. «Турецкий поток» — проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. 10 октября 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». Морской участок газопровода реализуется компанией South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

В «Газпроме» заявляли, что «Турецкий поток» должен стать единственным маршрутом для поставок российского газа в страны ЕС, который позволит снять риски транзита через Украину».

В свою очередь руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что строительство газопроводов «Турецкий поток» в форме двух ветвей и «Северный поток-2» лишит Украину доходов в объеме около 2 млрд долл. в год, а также примерно в пять раз снизит стоимость украинской газотранспортной системы.

***Allseas Group — мировой лидер в укладке подводных трубопроводов и строительстве подводных сооружений. Компания занимается комплексной реализацией проектов, включая проектирование, организацию поставок материалов и техники, строительство и ввод в эксплуатацию.