Апелляционный суд отказал "Газпрому" в отмене штрафа АМКУ на 172 миллиарда гривень

Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева об удовлетворении иска Антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании с российского газового монополиста «Газпрома» штрафа в 85,9 млрд грн, наложенного в январе 2016 года, и пени в размере 85,9 млрд грн за несвоевременную уплату штрафа.

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Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в социальной сети Facebook.

Штраф был наложен в связи со злоупотреблением «Газпромом» своим монопольным положением на украинском рынке газа.

«Решение Хозяйственного суда от 5 декабря 2016 года с сегодняшнего дня вступило в силу и подлежит обязательному исполнению, - сообщил Терентьев. - Таким образом, РАО «Газпром» обязано уплатить 85,965 млрд грн штрафа и 85,965 млрд грн пени, а также прекратить нарушения».

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины выставил российскому газовому монополисту «Газпрому» штраф на около 86 млрд грн (порядка 3,4 млрд долл.) за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа. Решение было принято в рамках исполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля 2016 года «Газпром» решил оспорить это решение, зарегистрировав иск в Хозяйственном суде Киева. Однако суд отклонил иск российского монополиста.

Поскольку штраф так и не был уплачен, АМКУ позднее подал в Хозяйственный суд города Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени, а также о признании обязательства прекратить нарушения антимонопольного законодательства.

Изначально Хозяйственный суд Киева принял иск Антимонопольного комитета Украины и назначил заседание на 31 октября. Однако позднее заседание дважды переносилось на более поздний срок, и решение было принято в начале декабря 2016 года. При этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отмечал, что Украина в рамках выполнения судебных решений не планирует отбирать российский газ в счет уплаты штрафа и не намерена нарушать свои обязательства по транзиту топлива европейским потребителям.