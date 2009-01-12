ОПЕК продолжит снижение квот добычи

Представитель Ирана в ОПЕК, Мохаммад Али Хатиби, заявил, что возможно дополнительное сокращение квот на добычу нефти при дальнейшем падении цен, передает k2kapital.

"Если тренд на снижение стоимости нефти сохранится, то сокращение добычи ОПЕК на заседании в марте 2009 г. не станет неожиданностью", - приводит его слова агентство Bloomberg.

ОПЕК, заявил представитель Ирана, будет снижать квоты "до тех пор, пока рынок не станет спокойней, и цены не достигнут достаточной стабильности".

Цена на нефть 7 января снизилась на рекордные за последние семь лет 12%.