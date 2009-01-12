Тимошенко намерена договориться о поэтапном повышении цен на газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что Украине удастся договориться с Россией о поэтапном повышении цен на газ в течение 3-х лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ по итогам переговоров в Киеве, которые завершились в ночь с субботы на воскресенье.

«Я верю в то, что Меморандум, который мы подписали с премьер-министром России ПУТИНЫМ 2 октября, является содержательным, а не пустым документом. Я думаю, что, опираясь на этот Меморандум, который украинская сторона до сегодняшнего дня полностью выполняет, что мы подпишем ту цену, о которой договорились – то есть постепенно, поэтапно, пропорционально в течение 3-х лет увеличивается с сегодняшней цены до среднеевропейской и цена на транзит, и цена на газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что украинская сторона намерена продолжать переговоры с Россией на всех уровнях власти.