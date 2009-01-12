Газпром потерял около 800 млн. долл.

ОАО «Газпром» из-за прекращения поставок газа через территорию Украины потерял около 800 млн. долл. и вынужден был остановить работу свыше 100 скважин. Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в интервью немецкому телеканалу АРД, которое выйдет в эфир 14 января.

«Газпром» несет только убытки из-за того, что недопоставляет продукт своим партнерам. Вот за эти дни прекращения поставок через Украину «Газпром» понес убытки около 800 миллионов долларов. «Газпром» вынужден был остановить работу свыше 100 скважин, правда, без опасности технических последствий», - сказал В.ПУТИН

Кроме того, по его словам, «Газпром» несет и имиджевые издержки.

Также В.ПУТИН предложил Евросоюзу предоставить Украине кредит, если украинской экономике не хватает ресурсов.

«Если не хватает ресурсов на сегодняшний день, экономика не готова, она энергозатратна, дайте им кредит», - заявил российский премьер.

Он напомнил, что Россия дала Белоруссии кредит в размере 2 млрд. долл.