Украинская декларация по транзиту газа

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко согласились учесть обеспокоенность России по поводу украинской декларации к протоколу по возобновлению транзита российского газа в ЕС через Украину, передает Прайм-ТАСС.

Как сообщалось, Украина в воскресенье подписала протокол о разблокировке транзита российского газа в Европу, однако с оговорками, которые не приемлет российская сторона.

Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству Российской Федерации не выполнять протокол до тех пор, пока в нем не будут сняты противоречия.

«Баррозу позвонил Тимошено и договорился с ней о необходимости отделения одного документа от другого», — заявил официальный представитель Еврокомиссии. По его словам, в настоящее время идет поиск путей, как это сделать. «Еврокомиссия по-прежнему считает, что украинская декларация не имеет влияния на действие протокола, подписанного Украиной, Россией и ЕС», — подчеркнул он.

Ж.Баррозу звонил Ю.Тимошенко поздно ночью в воскресенье после беседы по телефону с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. В разговоре российский премьер подчеркнул, что дополнения к протоколу, содержание которых с российской стороной не согласовано, являются неприемлемыми. В.Путин отметил, что документ должен быть подписан всеми сторонами без оговорок. Он высказал Ж.Баррозу предложение направить представителей энергетического блока правительства России и «Газпрома» на экстренную встречу министров энергетики стран Евросоюза. «Наши представители готовы в полном объеме изложить и обосновать позицию Российской Федерации», — сказал премьер РФ.

Российский премьер считает, что положения украинского дополнения в корне меняют суть протокола, а в значительной своей части не имеют отношения к транзиту российского газа через территорию Украины европейским потребителям. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что украинское дополнение к правилам мониторинга транзита газа через территорию свидетельствует «об изменении Украиной в одностороннем порядке базового положения данного документа».

Как передавал УНИАН, в протоколе о допуске экспертов к национальной газотранспортной системе, подписанном Украиной в ночь с 10 на 11 января, зафиксировано пять «очень важных» пунктов, заявила вчера Ю.Тимошенко: Украина не прекращала транзит газа в Европу; Украина не производила с 1 января несанкционированный отбор газа; Украина не является должником и рассчиталась с ОАО «Газпром» за весь потребленный газ в полном объеме; Украина была инициатором приглашения европейских экспертов; Украина была и остается конструктивной стороной в переговорах с Россией по подписанию соглашения о снабжении и транзите газа на 2009 год.

«Иначе, как издевательство над здравым смыслом и нарушением ранее достигнутых договоренностей не могу назвать такого рода оговорки и приложения к ним. Эти действия, по сути, направлены на срыв имеющихся соглашений по контролю за транзитом газа, они носят явно выраженный провокационный и деструктивный характер», - сказал Президент РФ Дмитрий Медведев.

Кроме этого, он поручил МИД РФ проинформировать Европу о таких действиях Украины.

«Они (Европа) попали в довольно сложную ситуацию, и мы просили бы их поговорить с украинским руководством для того, чтобы они отозвали соответствующую оговорку», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Я надеюсь, что те, кто подписывал документ с оговоркой, прекрасно понимают правовые последствия такого шага. В этом случае мы вынуждены считать подписанный документ ничтожным», - заявил Президент России и добавил: «Он не будет иметь обязательную силу для нас и не будет применяться нами до тех пор, пока эта оговорка не будет отозвана или иным образом аннулирована украинской стороной».