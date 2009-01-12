Устранено препятствие для транзита российского газа в Европу

Согласно договоренностям Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководством Чешской Республики, которая председательствует в ЕС, руководством Европейской Комиссии и Российской Федерации, с целью разблокирования процесса транспортировки российского природного газа через территорию Украины создается совместная экспертная группа для мониторинга транзита российского газа к европейским потребителям.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент Украины поручил правительству в рамках его полномочий провести переговоры со Сторонами и обеспечить реализацию упомянутых договоренностей. Правительство Украины во исполнение этого поручения Главы государства провело переговоры, в результате которых подписан трехсторонний документ – совместная техническая задача.

Документ о мониторинге транзита российского газа подписан представителями Европейской Комиссии, Правительства Украины и Правительства Российской Федерации, которые договорились безотлагательно создать общий механизм для экспертного наблюдения транзита российского газа через территорию Украины.

Зафиксированные в документе положения предусматривают, что Европейская Комиссия, Правительство Украины и Правительство Российской Федерации совместно формируют экспертную группу, в состав которой с каждой стороны входят до 25 экспертов. Эта общая группа должна осуществлять мониторинг на паритетных условиях, как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации.

Фактически эта мониторинговая группа должна была бы обеспечить наблюдение за прохождением российского газа с территории РФ по всему коридору: Украина – страны Центральной и Западной Европы и Балканского региона.

Предусматривается осуществлять мониторинг на территории Украины на газоизмерительных станциях: Орловка – Теково – Ужгород – Береговой – Дроздовичи. Также, как на этом и настаивал Глава Украинского государства, мониторинг должен осуществляться на газоизмерительных станциях, которые расположены на территории РФ, а именно: Сохлановка – Суджа – Писаревка – Валуйки – Платово.

Информация о результатах мониторинга транзита должна передаваться в режиме реального времени и пространства в компетентные учреждения в Киеве, Брюсселе и Москве. Стороны будут обеспечивать расходы деятельности своих наблюдателей.

Украинская сторона к отмеченному документу предоставила одностороннее заявление, в котором даны конкретные трактовки содержания и формата его реализации.

Как подчеркнул Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, таким образом, благодаря последовательным действиям Президента Украины, правительства Украины, а также НАК «Нафтогаз Украины», сегодня устранено искусственное препятствие, которое якобы сдерживало процесс транспортировки российского газа в Европу, и теперь вся ответственность за поставки газа в Европу возлагается на российскую сторону.

По мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, фактически создание этой мониторинговой группы означает начало практической реализации одного из проектов, инициированного в 2007–2008 годах Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в рамках Краковской инициативы, которой положено начало Главами государств Украины, Польши, Азербайджана, Грузии и Литвы (Проект предлагался как создание совместного координационно-логистического центра мониторинга и учета энергоресурсов Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства из востока на Запад).