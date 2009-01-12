Министры энергетики ЕС соберутся на экстренную встречу

Анализ газового кризиса станет центральной темой экстренной встречи министров энергетики ЕС, которая состоится сегодня в Брюсселе. Как сообщил ИТАР-ТАСС высокопоставленный источник в совете ЕС, министры займутся не столько поисками путей выхода из нынешнего кризиса, сколько обсуждением возможностей предотвращения подобных ситуаций в будущем и обеспечения глобальной энергобезопасности ЕС.

Источник не исключил, что по итогам встречи может быть принято отдельное заявление по нынешнему российско-украинскому газовому спору. Он отказался комментировать возможное содержание этого документа.

В краткосрочной перспективе министрам предстоит согласовать перекрестные поставки газа между государствами ЕС, которые могут смягчить последствия газового кризиса для наиболее пострадавших государств. В частности, Чехия уже заявила о готовности обеспечить в ближайшие дни до 15 проц потребностей в газе соседней Словакии. Министры также намерены рассмотреть возможности оказания экстренной помощи для государств Балкан, экономики которых зависят от российского газа почти на 90 проц.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе министрам предстоит наметить практические меры по повышению энергобезопасности ЕС. Эксперты не исключают, что страны сообщества могут дать отсрочки ряду стран Восточной Европы по выводу из эксплуатации их атомных электростанций, построенных еще в советский период. Вероятно, будет затронута тема увеличения запасов энергоносителей в европейских странах.

Значительное внимание министры уделят теме диверсификации источников энергоресурсов и путей их доставки, которая неизменно поднимается в контексте обсуждения проблем энергобезопасности. Министры, скорее всего, вновь подтвердят поддержку проекта газопровода Nabucco, который должен связать ЕС с Центральной Азией через Турцию и Закавказье. Они также обсудят перспективы, открывающиеся перед Европой российским проектом "Северный поток", который должен связать Россию и западную Европу напрямую по дну Балтийского моря. Ввод этого газопровода в строй позволит почти полностью снять зависимость поставок газа от украинского транзита. Страны Западной Европы активно поддерживают этот проект, тогда как против него выступают государства Балтии и Швеция.

Что касается диверсификации источников энергии, министры, как ожидается, вновь подтвердят амбициозную программу перевода энергетики ЕС на альтернативные источники. Она должна быть утверждена на саммите сообщества в марте.