Россия стремится получить контроль над ГТС

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА уверен, что целью газового шантажа со стороны России является получение контроля над украинской газотранспортной системой и рядом стратегических предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил, комментируя резкое ограничение поставок российского топлива в Украину и Европу.

Как отметил В.БАЛОГА, Россия готовила «газовую атаку» на Украину заблаговременно и тщательно, поэтому лишь наивный может поверить в то, что истинной причиной прекращения экспорта российского топлива стали долги за потребленный газ. Поскольку уже после того, как вся необходимая оплата была проведена, Москва сознательно срывала переговоры о заключении нового газового контракта под явно надуманными предлогами, одновременно не прекращалась широкая кампания по дезинформации общественного мнения, констатирует глава Секретариата Президента. “Следовательно, задолженность вовсе не является настолько критическим фактором, способным сделать невозможным достижение договоренностей между двумя странами-партнерами”, - добавил он.

По его убеждению, развернутый Москвой во всех направлениях прессинг и его потенциальные последствия для нашей страны следует рассматривать, по меньшей мере, в трех плоскостях: политической, экономической и социальной. Лишь при таком подходе станет четко понятной логика Кремля и способы противодействия любому давлению с его стороны сейчас и в будущем, отметил В.БАЛОГА.

«Москва, замахнувшись на Киев газовой дубинкой, стремится одним ударом решить ряд тесно переплетенных политических и экономических задач. В первую очередь, создать серьезные проблемы в украинской экономике, которая пока еще остается зависимой от российских энергоносителей. В планах - получение контроля над украинской газотранспортной системой и рядом стратегических предприятий. Именно для достижения этой цели и создан газовый дефицит, который, по замыслу россиян, способен вызвать цепную реакцию в экономике и поставить Украину на грань дефолта”, - заявил В.БАЛОГА.

Между тем, отметил он, по расчетам инициаторов «газового террора», нехватка газа для промышленного Востока, что приведет к остановке крупных предприятий и стремительному росту безработицы, и холод в домах украинцев должны вывести на улицы тысячи недовольных протестующих. Это должно было бы дестабилизировать ситуацию в государстве и дискредитировать его руководство, в первую очередь, Президента Виктора ЮЩЕНКО. «За весь период руководства Владимира ПУТИНА договоры о поставках российского газа со стороны Украины готовил почти неизменный пул представителей, в частности, и нынешний руководитель «Нафтогаза Украины» Олег ДУБИНА. Газовые проблемы в двусторонних отношениях возникли сразу, как только В.ЮЩЕНКО стал Президентом. Таким образом, очевиден сугубо политический, даже личностный, но не экономический подтекст в нынешнем газовом споре», - обратил внимание В.БАЛОГА.

По его мнению, Россия так и не смогла избавиться от сугубо имперского комплекса - влиять и вмешиваться в процессы в странах, которые когда-то входили в социалистический лагерь. Поэтому Москва разыгрывает «газовую карту» для того, чтобы через искусственно созданное напряжение обеспечить себе политические плацдармы в Украине. “Тем более, что некоторые политические силы, в том числе представленные в правительстве и Верховной Раде, уже давно являются проводниками интересов российской власти в нашем государстве”, - отметил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата Президента заметил, что перекрытием поставок газа в нашу страну Москва нарушает взятые на себя международные обязательства как гаранта безопасности и территориальной целостности Украины после отказа Киева от ядерного оружия. Россия должна была бы воздерживаться от какого-либо давления на Украину, в том числе и экономического, каковым является одностороннее прекращение поставки газа. “На практике закрытие российского газового вентиля является не только давлением - этот шаг можно сравнить с пытками экономики и населения целой страны”, - подчеркнул В.БАЛОГА.

В этой ситуации, по мнению В.БАЛОГИ, для нашего государства и его народа есть один выход - объединиться на основе интересов своего Отечества как ценностей, о которых нужно заботиться и которые нужно отстаивать независимо от места жительства, политических симпатий, национальности и языка. «Особую сплоченность должна проявить власть (центральная и местная), от действий которой зависит то, как все мы пройдем это сложное противостояние. Сегодня как можно дальше нужно забросить идеологические противоречия и понять, что каждый представитель во власти той или иной политической силы, прежде всего - гражданин Украины. В конечном счете, и власть избрана народом, поэтому только через единенье мы вместе достигнем общей цели - выйти из этого кризиса более крепкими», - подчеркнул глава Секретариата.