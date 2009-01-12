Ющенко: Без посредников

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на том, чтобы поставки природного газа в Украину из России осуществлялись исключительно НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» без участия каких-либо посредников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 10 января на брифинге заявил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на том, чтобы никаких посредников в нашем сотрудничестве в газовой сфере с Российской Федерацией не было. То есть, сотрудничество прямое – НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» Российской Федерации, без всяких посредников. Это категорическое требование главы Украинского государства», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Что касается чьих-то желаний, прежде всего тех, которые озвучиваются сегодня с российской стороны в отношении компании («РосУкрЭнерго»), – это не является позицией главы Украинского государства, а позиция другой стороны», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.