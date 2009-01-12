Заместитель главы председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ТРИКОЛИЧ заявляет, что с 1 января 2009 года «Газпром» должен «Нафтогазу» около 75 млн. кубометров газа, который украинская сторона использовала из своих хранилищ для обеспечения транзита газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 10 января на пресс-конференции в Киеве.