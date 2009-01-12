Украина планирует провести с ЕС конференцию по модернизации ГТС

Украина планирует весной провести совместную с Европейским Союзом международную конференцию по вопросам модернизации газотранспортной системы страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 10 января на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

По его словам, ориентировочно такую конференцию планируется провести в марте.

Целью конференции является мобилизация ресурсов и выбор проектов, которые позволят повысить надежность и технологическую способность украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу.

По словам К.ЕЛИСЕЕВА, в ближайшие дни в Брюсселе состоится подготовительная встреча, на которой будет обсуждена концепция проведения такой конференции.