Чрезвычайные меры в электроэнергетике могут быть продлены до конца года – вице-премьер

Чрезвычайные меры в электроэнергетике, вступившие в силу 17 февраля сроком на один месяц из-за блокады поставок угля антрацитовой группы из зоны АТО, могут быть продлены до конца 2017 года, написал на своей странице в соцсети Facebook вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, в сферу ответственности которого, в частности, входит топливно-энергетический комплекс страны.

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"По предварительным прогнозам, запасов антрацита должно хватить на 40-50 дней. И за это время мы оперативно должны проработать вопрос импорта антрацита. До пятницы Минэнергоугля вместе с НКРЭКУ должны просчитать три варианта развития событий: завершение действия чрезвычайных мер до апреля, до сентября и до конца года", - написал Кистион, добавив, что будут предложены три варианта закупки антрацита за рубежом, просчитано влияние импорта угля на цену электроэнергии и алгоритм дальнейшей работы энергосистемы.

Он также отметил, что на сегодня отечественные запасы угля составляют около 1,6 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии было разработано Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и представлено в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба в понедельник, 13 февраля. В среду, 15 февраля, Кабмин на экстренном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые позволили бы войти в режим экономии угля антрацитовой группы. По информации вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, инструкции по энергопотреблению уже переданы на места, и к нарушителям ежесуточных режимов энергопотребления могут быть применены штрафные санкции.

Чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе блокадой поставок в Украину антрацита с не подконтрольных украинским властям территорий. Несмотря на то, что добыча угля велась компаниями, зарегистрированными в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась. С 10 февраля уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозит остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.