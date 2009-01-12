Соколовский считает несолидным поведение России

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает несерьезным и несолидным поведение России, которая не возобновила поставки газа через Украину после подписания мониторингового протокола.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что еще 10 января Россия обещала возобновить поставки газа, как только будет подписан этот документ.

«Документ был подписан около двух часов ночи в Киеве. Все об этом знают. Но от того, что подписан документ, газ не появился. И сегодня мы слышим под конец дня, что еще есть какие-то вроде бы причины. Это несерьезно, несолидно, и так не должен вести себя стратегический партнер по отношению к Украине, а также по отношению к Европе", - отметил он.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, Россия "прекрасно знает", какой документ подписала украинская сторона.

«Если раздаются такие несерьезные заявки (о том, что Россия не получила копии подписанного Украиной протокола), это означает, что Россия уже не доверяет не только Украине, к этому мы уже привыкли, но и Европейской комиссии, и руководству Чешской Республики, главе правительства Чехии. Это не красиво", - отметил уполномоченный Президента.

Он также сообщил, что практически все 7 групп европейских наблюдателей в воскресенье разъехались на точки в западной Украине, по которым осуществляется экспорт газа в Европу, а также на газоизмерительные станции на российской территории.

Б.СОКОЛОВСКИЙ констатировал наличие "информационной войны" с российской стороны против Украины. Однако он подчеркнул, что в последнее время побывал во многих столицах европейских государств, разъясняя позицию Украины.

"Европа поняла и хорошо осознает, в чем в действительности причина. Не в Украине причина того, что Украина не перекачивает газ, которого нет", - отметил он.

Напомним, 11 января Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ завил на встрече с главой МИД Сергеем ЛАВРОВЫМ, что Россия не признает подписанный Украиной протокол о транзите российского газа в Европу.

«Иначе, как издевательство над здравым смыслом и нарушение ранее достигнутых договоренностей не могу назвать такого рода оговорки и приложения к ним. Эти действия, по сути, направлены на срыв имеющихся соглашений по контролю транзита газа, они носят явно выраженный провокационный и деструктивный характер», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он поручил правительству РФ не применять этот документ до того, как эти возражения будут сняты.

«Я надеюсь, что те, кто подписывал документ с оговоркой, прекрасно понимают правовые последствия такого шага. В этом случае мы вынуждены считать подписанный документ ничтожным», - заявил Президент России и добавил: «Он не будет иметь обязательную силу для нас, и не будет применяться нами до тех пор, пока эта оговорка не будет отозвана или иным образом аннулирована украинской стороной».

Кроме этого, он поручил МИД РФ проинформировать Европу о таких действиях Украины.

«Они (Европа) попали в довольно сложную ситуацию, и мы просили бы их поговорить с украинским руководством для того, чтобы они отозвали соответствующую оговорку», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Если это будет сделано, то к содержанию этого документа, его основным пунктам у нас никаких возражений не останется, данный документ нами подписан, и в этом случае он подлежит немедленному исполнению», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Отметим, в ночь с 10 на 11 января Украина подписала протокол о допуске экспертов к национальной газотранспортной системе. В то же время, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что украинская позиция продолжает строиться на 5-ти основных пунктах: Украина не прекращала транзит газа в Европу; Украина не производила с 1 января несанкционированный отбор газа; Украина не является должником и рассчиталась с ОАО «Газпром» за весь потребленный газ в полном объеме; Украина была инициатором приглашения европейских экспертов; Украина была и остается конструктивной стороной в переговорах с Россией по подписанию соглашения о снабжении и транзите газа на 2009 год.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, ЕК приняла во внимание заявление Украины относительно транзита газа, считая, что оно не противоречит протоколу о мониторинге.

“Комиссия приняла во внимание заявление Украины, полученное сегодня во второй половине дня, которое является сводкой фактических подтверждений того, что входит в подписанный вчера вечером протокол о границах компетенции (мониторинговой миссии – УНИАН) и, в определенных случаях, украинской интерпретацией того, что было согласовано”, - отмечается в сообщении Еврокомиссии.

При этом, по мнению Еврокомиссии, заявление Украины не предлагает ничего добавлять или исключать из подписанного протокола.

В ЕК корреспонденту УНИАН не уточнили содержание полученного заявления, отметив лишь, что заявление было получено непосредственно от правительства Украины.

Между тем, по информации российских СМИ, газовая война с Украиной угрожает "Газпрому" многомиллионными исками со стороны потребителей в Европе. В частности, как пишет российская “Независимая газета”, в последние дни европейские партнеры концерна выставляют завышенные заявки на поставки им российского газа, рассчитывая на то, что по контрактам "Газпром" обязан уплатить штраф в случае недопоставок в размере 5% цены непоставленного газа.

На сегодня сумма недопоставок в Европу оценивается примерно в 500 млн. долларов. Пока ситуация разрешится, эта сумма может существенно вырасти, как и претензии со стороны потребителей. Европейские партнеры, понимая, что "Газпром" все равно не удовлетворит их заявки, требуют от него максимальных объемов поставки и рассчитывают получить с российской компании соответствующий штраф. По условиям контрактов, санкции составляют 5% суммы недопоставки, которая в настоящее время исчисляется примерно 200 млн. кубометров в сутки.