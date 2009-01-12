Эксперты Еврокомиссии приступили к мониторингу украинских ГИС

Сегодня эксперты и представители Еврокомисии приступили к мониторингу работы газоизмерительных станций (ГИС), расположенных в западном и южном регионах Украины (ГИС Дроздовичи, Ужгород, Берегово, Теково, Орловка).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в составе группы - Андреа ЧИРЛИЧЕВА (Чехия), Герберт БЛОЙБЛ (Австрия), Иржи МИЗЕРА (Чехия), Йозеф БАЛЛА (Венгрия), Винченцо КАНИЦЦО (Италия), Танге МАНШЕК (Франция).

Эксперты ознакомятся с работой станций, технологией и методикой учета и измерения газа. Украинские специалисты передадут им полный перечень данных о поступлении газа с территории РФ и транзите его в западном направлении. Передача данных состоится в присутствии аккредитованных украинских и российских специалистов.

11 января поздно ночью еще одна группа представителей ЕК и аккредитованных украинских и российских специалистов посетила ГИС Писаревка (Воронежская обл., РФ). Работа этой группы осложняется тем, что начальник ГИС сообщил, что ни одного официального подтверждения и разрешения для их работы на станции от ОАО «Газпром» он не получал. Вместе с тем, наблюдателям и экспертам показали узел измерения газа, а руководитель группы Геральд ЛИНКЕ (ФРГ) подтвердил журналистам факт отсутствия подачи газа с территории РФ в Украину. В настоящее время группа находится в Украине, ожидает получения виз в Россию и официального разрешения «Газпрома» для работы на ГИС Писаревка, Сохрановка, Валуйки (все РФ).

Напомним, 11 января Украина подписала протокол о допуске экспертов к национальной газотранспортной системе.

11 января Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ завил на встрече с главой МИД Сергеем ЛАВРОВЫМ, что Россия не признает подписанный Украиной протокол о транзите российского газа в Европу.

«Иначе, как издевательство над здравым смыслом и нарушение ранее достигнутых договоренностей не могу назвать такого рода оговорки и приложения к ним. Эти действия, по сути, направлены на срыв имеющихся соглашений по контролю транзита газа, они носят явно выраженный провокационный и деструктивный характер», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он поручил правительству РФ не применять этот документ до того, как эти возражения будут сняты.

«Я надеюсь, что те, кто подписывал документ с оговоркой, прекрасно понимают правовые последствия такого шага. В этом случае мы вынуждены считать подписанный документ ничтожным», - заявил Президент России и добавил: «Он не будет иметь обязательную силу для нас, и не будет применяться нами до тех пор, пока эта оговорка не будет отозвана или иным образом аннулирована украинской стороной».

Кроме этого, он поручил МИД РФ проинформировать Европу о таких действиях Украины.

«Они (Европа) попали в довольно сложную ситуацию, и мы просили бы их поговорить с украинским руководством для того, чтобы они отозвали соответствующую оговорку», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Если это будет сделано, то к содержанию этого документа, его основным пунктам у нас никаких возражений не останется, данный документ нами подписан, и в этом случае он подлежит немедленному исполнению», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Отметим, в ночь с 10 на 11 января Украина подписала протокол о допуске экспертов к национальной газотранспортной системе. В то же время, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что украинская позиция продолжает строиться на 5-ти основных пунктах: Украина не прекращала транзит газа в Европу; Украина не производила с 1 января несанкционированный отбор газа; Украина не является должником и рассчиталась с ОАО «Газпром» за весь потребленный газ в полном объеме; Украина была инициатором приглашения европейских экспертов; Украина была и остается конструктивной стороной в переговорах с Россией по подписанию соглашения о снабжении и транзите газа на 2009 год.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, ЕК приняла во внимание заявление Украины относительно транзита газа, считая, что оно не противоречит протоколу о мониторинге.

“Комиссия приняла во внимание заявление Украины, полученное сегодня во второй половине дня, которое является сводкой фактических подтверждений того, что входит в подписанный вчера вечером протокол о границах компетенции (мониторинговой миссии – УНИАН) и, в определенных случаях, украинской интерпретацией того, что было согласовано”, - отмечается в сообщении Еврокомиссии.

При этом, по мнению Еврокомиссии, заявление Украины не предлагает ничего добавлять или исключать из подписанного протокола.

В ЕК корреспонденту УНИАН не уточнили содержание полученного заявления, отметив лишь, что заявление было получено непосредственно от правительства Украины.

Между тем, по информации российских СМИ, газовая война с Украиной угрожает "Газпрому" многомиллионными исками со стороны потребителей в Европе. В частности, как пишет российская “Независимая газета”, в последние дни европейские партнеры концерна выставляют завышенные заявки на поставки им российского газа, рассчитывая на то, что по контрактам "Газпром" обязан уплатить штраф в случае недопоставок в размере 5% цены непоставленного газа.

На сегодня сумма недопоставок в Европу оценивается примерно в 500 млн. долларов. Пока ситуация разрешится, эта сумма может существенно вырасти, как и претензии со стороны потребителей. Европейские партнеры, понимая, что "Газпром" все равно не удовлетворит их заявки, требуют от него максимальных объемов поставки и рассчитывают получить с российской компании соответствующий штраф. По условиям контрактов, санкции составляют 5% суммы недопоставки, которая в настоящее время исчисляется примерно 200 млн. кубометров в сутки.