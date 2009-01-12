Газпром: Украина подписала правила мониторинга без оговорок

Украина подписала правила мониторинга транзита газа без каких-либо оговорок, сообщило управление информации "Газпрома", передает РИА Новости.

"Нафтогаз Украины" пока не подтвердил, что украинская сторона подписала протокол о мониторинге без каких-либо поправок.

"Делегация ОАО "Газпром" провела сегодня утром переговоры в Киеве. По итогам переговоров украинская сторона подписала "Правила мониторинга транзита природного газа через Украину" без каких-либо оговорок", - говорится в сообщении.

Подписанный ранее Украиной протокол о разблокировке транзита российского газа в Европу содержал оговорки, которые были не приемлемы для российской стороны. Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что протокол с оговорками является "ничтожным", т.е. не имеющим юридической силы и поручил правительству не выполнять его до снятия противоречий.

Представитель Президента Украины в ответ обвинил Россию в затягивании переговоров.

В Евросоюзе же полагают, что украинская декларация не должна быть препятствием для возобновления транзита газа.

Страны Европы могут получить первые поставки топлива в течение 36 часов с момента возобновления транзита.