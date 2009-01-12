Украина и Россия снова встретятся в Брюсселе

Украинская делегация намерена принять участие в сегодняшнем заседании министров энергетики стран Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и енергетики Украины.

С украинской стороны в заседании могут принять участие вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, министр энергетики Юрий ПРОДАН, а также первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

В Брюссель направляется также российская делегация во главе с вице-премьером РФ Игорем СЕЧИНЫМ. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в пресс-службе правительства России.

Российские СМИ сообщают, что в состав российской делегации вошли министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО, глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, генеральный директор "Газпром экспорта" Александр МЕДВЕДЕВ и заместитель генерального директора "Газпром экспорта" Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, в Брюсселе пройдет внеочередное заседание министров энергетики 27 стран-членов Евросоюза, созванное председательствующей в ЕС Чехией в связи с газовым кризисом.