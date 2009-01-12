Действия РФ вызывают вопрос, а есть ли у нее обещанный газ

Поведение России в нынешней ситуации с поставкой газа в Украину и транзитом в Европу, заставляет задуматься, а есть ли в наличии у России в обещанном объеме газ. Такое мнение высказал УНИАН Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день «Газпром» абсолютно безо всяких причин и более-менее внятных объяснений не подписывает контракты ни на транзит газа, ни на поставку его в Украину, теряя ежедневно 120-150 млн. долларов. «Возникают все новые и новые причины, чтобы затянуть ситуацию, что сейчас происходит с подписанием документов о мониторинге поставок… Видимо россияне надеялись, что Украина не подпишет этот протокол, и таким образом им удастся пролонгировать ситуацию, заявив, дескать, Украина не готова подписать… А оказалось, что Украина готова подписать, готова впустить наблюдателей и доказать свою правоту. Другое дело, что Россия видимо, не готова к этому», - сказал он.

По его мнению, исходя из того, что «логики в поведении России нет, возникает вопрос, а может просто у них газа нет, и они об этом знают, но им очень стыдно об этом сказать всему миру, что газа, который мы обещали, у нас просто нет… Вот поэтому и такая нервозность у больших политиков».

«Я не могу понять, зачем нужно ежедневно терять 120-150 млн. долл. прибыли, не возобновляя поставки газа абсолютно без причин. Ведь все условия, даже самые надуманные, выполнены. Все… Однако газ не поставляется - это не укладывается в логику нормального мышления. Вот поэтому я и пришел к выводу, что у них просто нет газа в том количестве, который они обещали… Если я получу вразумительный ответ на вопрос, зачем Россия несет такие убытки, я сниму свой вопрос, но ответа пока нет», подчеркивает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В качестве примера он привел ситуацию: «Вот скажем, если у меня есть газ, остановить добычу которого сложно технологически и обойдется это очень дорого, то я его должен продавать, тем более в то время, когда цена на него стремительно падает. Лучше я его сегодня продам, чем через месяц, потому что за тот же газ сегодня я возьму больше, чем в конце февраля».

При этом он напомнил, что каждый день Россия теряет 120-150 миллионов долларов, и это при том, что кризис в стране развивается страшными темпами. По его словам, задолженность по зарплате, в том числе в системе «Газпрома», огромнейшая, чего власти не скрывают. Напрашивается вопрос, для чего такие огромные потери – уже более миллиарда с начала года…

«Сколько раз Россия уже заявляла, что «как только – мы сразу»? Сегодня уже все «только» выполнены, а «сразу» все нет и нет… И в этой ситуации абсолютно логично возникает вопрос – а есть ли газ в достаточном количестве у России? Думаю, было бы честно им об этом объявить всему миру, чтоб никто не надеялся, и искал другие пути и варианты энергообеспечения. А с политической точки зрения, Россия уже в проигрыше. Весь мир понял, что Россия ведет нечестную, довольно грязную игру. Думаю, что это понимают уже и в самой России», подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Напомним, 11 января Украина подписала протокол о допуске экспертов к национальной газотранспортной системе.

11 января Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ завил на встрече с главой МИД Сергеем ЛАВРОВЫМ, что Россия не признает подписанный Украиной протокол о транзите российского газа в Европу.

«Иначе, как издевательство над здравым смыслом и нарушение ранее достигнутых договоренностей не могу назвать такого рода оговорки и приложения к ним. Эти действия, по сути, направлены на срыв имеющихся соглашений по контролю транзита газа, они носят явно выраженный провокационный и деструктивный характер», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он поручил правительству РФ не применять этот документ до того, как эти возражения будут сняты.

В то же время, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что украинская позиция продолжает строиться на 5-ти основных пунктах: Украина не прекращала транзит газа в Европу; Украина не производила с 1 января несанкционированный отбор газа; Украина не является должником и рассчиталась с ОАО «Газпром» за весь потребленный газ в полном объеме; Украина была инициатором приглашения европейских экспертов; Украина была и остается конструктивной стороной в переговорах с Россией по подписанию соглашения о снабжении и транзите газа на 2009 год.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, ЕК приняла во внимание заявление Украины относительно транзита газа, считая, что оно не противоречит протоколу о мониторинге.

“Комиссия приняла во внимание заявление Украины, полученное сегодня во второй половине дня, которое является сводкой фактических подтверждений того, что входит в подписанный вчера вечером протокол о границах компетенции (мониторинговой миссии – УНИАН) и, в определенных случаях, украинской интерпретацией того, что было согласовано”, - отмечается в сообщении Еврокомиссии.

При этом, по мнению Еврокомиссии, заявление Украины не предлагает ничего добавлять или исключать из подписанного протокола.

В ЕК корреспонденту УНИАН не уточнили содержание полученного заявления, отметив лишь, что заявление было получено непосредственно от правительства Украины.

Между тем, по информации российских СМИ, газовая война с Украиной угрожает "Газпрому" многомиллионными исками со стороны потребителей в Европе. В частности, как пишет российская “Независимая газета”, в последние дни европейские партнеры концерна выставляют завышенные заявки на поставки им российского газа, рассчитывая на то, что по контрактам "Газпром" обязан уплатить штраф в случае недопоставок в размере 5% цены непоставленного газа.

На сегодня сумма недопоставок в Европу оценивается примерно в 500 млн. долларов. Пока ситуация разрешится, эта сумма может существенно вырасти, как и претензии со стороны потребителей. Европейские партнеры, понимая, что "Газпром" все равно не удовлетворит их заявки, требуют от него максимальных объемов поставки и рассчитывают получить с российской компании соответствующий штраф. По условиям контрактов, санкции составляют 5% суммы недопоставки, которая в настоящее время исчисляется примерно 200 млн. кубометров в сутки.