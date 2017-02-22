ROSHEN опровергает информацию о своей причастности к продаже сжиженного газа

Об этом говорится в заявлении на корпоративном сайте.

"В связи с выходом в СМИ ряда материалов о том, что кондитерская корпорация ROSHEN имеет отношение к продаже сжиженного газа, корпорация ROSHEN заявляет, что данные догадки не имеют под собой никаких оснований, и к продаже газа корпорация ROSHEN не имеет никакого отношения – ни прямого, ни опосредствованного", - сказано в заявлении.

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Также сообщается, что "корпорация ROSHEN не имеет каких-либо интересов на рынке топлива".

Как сообщал УНИАН, корпорация ROSHEN приняла решение остановить производственную деятельность фабрики в российском Липецке.