Мониторинг, транзит, поставки. А есть ли обещанный газ?

Поведение России в нынешней ситуации с поставкой газа в Украину и транзитом в Европу, заставляет задуматься, а есть ли в наличии у России в обещанном объеме газ. Такое мнение высказал УНИАН Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день «Газпром» абсолютно безо всяких причин и более-менее внятных объяснений не подписывает контракты ни на транзит газа, ни на поставку его в Украину, теряя ежедневно 120-150 млн. долларов. «Возникают все новые и новые причины, чтобы затянуть ситуацию, что сейчас происходит с подписанием документов о мониторинге поставок… Видимо россияне надеялись, что Украина не подпишет этот протокол, и таким образом им удастся пролонгировать ситуацию, заявив, дескать, Украина не готова подписать… А оказалось, что Украина готова подписать, готова впустить наблюдателей и доказать свою правоту. Другое дело, что Россия видимо, не готова к этому», - сказал он.

По его мнению, исходя из того, что «логики в поведении России нет, возникает вопрос, а может просто у них газа нет, и они об этом знают, но им очень стыдно об этом сказать всему миру, что газа, который мы обещали, у нас просто нет… Вот поэтому и такая нервозность у больших политиков».

«Я не могу понять, зачем нужно ежедневно терять 120-150 млн. долл. прибыли, не возобновляя поставки газа абсолютно без причин. Ведь все условия, даже самые надуманные, выполнены. Все… Однако газ не поставляется - это не укладывается в логику нормального мышления. Вот поэтому я и пришел к выводу, что у них просто нет газа в том количестве, который они обещали… Если я получу вразумительный ответ на вопрос, зачем Россия несет такие убытки, я сниму свой вопрос, но ответа пока нет», подчеркивает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В качестве примера он привел ситуацию: «Вот скажем, если у меня есть газ, остановить добычу которого сложно технологически и обойдется это очень дорого, то я его должен продавать, тем более в то время, когда цена на него стремительно падает. Лучше я его сегодня продам, чем через месяц, потому что за тот же газ сегодня я возьму больше, чем в конце февраля».

При этом он напомнил, что каждый день Россия теряет 120-150 миллионов долларов, и это при том, что кризис в стране развивается страшными темпами. По его словам, задолженность по зарплате, в том числе в системе «Газпрома», огромнейшая, чего власти не скрывают. Напрашивается вопрос, для чего такие огромные потери – уже более миллиарда с начала года…

«Сколько раз Россия уже заявляла, что «как только – мы сразу»? Сегодня уже все «только» выполнены, а «сразу» все нет и нет… И в этой ситуации абсолютно логично возникает вопрос – а есть ли газ в достаточном количестве у России? Думаю, было бы честно им об этом объявить всему миру, чтоб никто не надеялся, и искал другие пути и варианты энергообеспечения. А с политической точки зрения, Россия уже в проигрыше. Весь мир понял, что Россия ведет нечестную, довольно грязную игру. Думаю, что это понимают уже и в самой России», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Протокол и оговорки

Напомним, 11 января Украина подписала протокол о допуске экспертов к национальной газотранспортной системе.

11 января Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ завил на встрече с главой МИД Сергеем ЛАВРОВЫМ, что Россия не признает подписанный Украиной протокол о транзите российского газа в Европу.

«Иначе, как издевательство над здравым смыслом и нарушение ранее достигнутых договоренностей не могу назвать такого рода оговорки и приложения к ним. Эти действия, по сути, направлены на срыв имеющихся соглашений по контролю транзита газа, они носят явно выраженный провокационный и деструктивный характер», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он поручил правительству РФ не применять этот документ до того, как эти возражения будут сняты.

В то же время, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что украинская позиция продолжает строиться на 5-ти основных пунктах: Украина не прекращала транзит газа в Европу; Украина не производила с 1 января несанкционированный отбор газа; Украина не является должником и рассчиталась с ОАО «Газпром» за весь потребленный газ в полном объеме; Украина была инициатором приглашения европейских экспертов; Украина была и остается конструктивной стороной в переговорах с Россией по подписанию соглашения о снабжении и транзите газа на 2009 год.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, ЕК приняла во внимание заявление Украины относительно транзита газа, считая, что оно не противоречит протоколу о мониторинге.

“Комиссия приняла во внимание заявление Украины, полученное сегодня во второй половине дня, которое является сводкой фактических подтверждений того, что входит в подписанный вчера вечером протокол о границах компетенции (мониторинговой миссии – УНИАН) и, в определенных случаях, украинской интерпретацией того, что было согласовано”, - отмечается в сообщении Еврокомиссии.

При этом, по мнению Еврокомиссии, заявление Украины не предлагает ничего добавлять или исключать из подписанного протокола.

В ЕК корреспонденту УНИАН не уточнили содержание заявления, отметив лишь, что оно было получено непосредственно от правительства Украины.

Сегодня от Газпрома поступило сообщение, что украинская сторона подписала «Правила мониторинга транзита природного газа через Украину» без каких-либо оговорок.

«Делегация ОАО «Газпром» провела сегодня утром переговоры в Киеве. По итогам переговоров украинская сторона подписала «Правила мониторинга транзита природного газа через Украину» без каких-либо оговорок», - говорится в сообщении Газпрома.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ, ему еще не удалось получить подтверждение данной информации ни в пресс-службе премьер-министра Украины, ни в пресс-службе Президента Украины.

Мониторинг начался

В то же время, сегодня, 12 января, эксперты и представители Еврокомисии приступили к мониторингу работы газоизмерительных станций (ГИС), расположенных в западном и южном регионах Украины (ГИС Дроздовичи, Ужгород, Берегово, Теково, Орловка).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в составе группы - Андреа ЧИРЛИЧЕВА (Чехия), Герберт БЛОЙБЛ (Австрия), Иржи МИЗЕРА (Чехия), Йозеф БАЛЛА (Венгрия), Винченцо КАНИЦЦО (Италия), Танге МАНШЕК (Франция).

Эксперты ознакомятся с работой станций, технологией и методикой учета и измерения газа. Украинские специалисты передадут им полный перечень данных о поступлении газа с территории РФ и транзите его в западном направлении. Передача данных состоится в присутствии аккредитованных украинских и российских специалистов.

11 января поздно ночью еще одна группа представителей ЕК и аккредитованных украинских и российских специалистов посетила ГИС Писаревка (Воронежская обл., РФ). Работа этой группы осложняется тем, что начальник ГИС сообщил, что ни одного официального подтверждения и разрешения для их работы на станции от ОАО «Газпром» он не получал. Вместе с тем, наблюдателям и экспертам показали узел измерения газа, а руководитель группы Геральд ЛИНКЕ (ФРГ) подтвердил журналистам факт отсутствия подачи газа с территории РФ в Украину. В настоящее время группа находится в Украине, ожидает получения виз в Россию и официального разрешения «Газпрома» для работы на ГИС Писаревка, Сохрановка, Валуйки (все РФ).

О Газпроме российские СМИ

Между тем, по информации российских СМИ, газовая война с Украиной угрожает "Газпрому" многомиллионными исками со стороны потребителей в Европе. В частности, как пишет российская “Независимая газета”, в последние дни европейские партнеры концерна выставляют завышенные заявки на поставки им российского газа, рассчитывая на то, что по контрактам "Газпром" обязан уплатить штраф в случае недопоставок в размере 5% цены непоставленного газа.

На сегодня сумма недопоставок в Европу оценивается примерно в 500 млн. долларов. Пока ситуация разрешится, эта сумма может существенно вырасти, как и претензии со стороны потребителей. Европейские партнеры, понимая, что "Газпром" все равно не удовлетворит их заявки, требуют от него максимальных объемов поставки и рассчитывают получить с российской компании соответствующий штраф. По условиям контрактов, санкции составляют 5% суммы недопоставки, которая в настоящее время исчисляется примерно 200 млн. кубометров в сутки, передает Newsru со ссылкой на издание.

Газ для Украины

И еще один проблемный вопрос, который как бы отступил на второй план из-за транзита в Европу. А как же газ для Украины? Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сообщил, что трехдневные переговоры с РАО «Газпром» о поставках газа в нашу страну завершились безрезультатно. По словам О.ДУБИНЫ, цена на газ, предложенная российской стороной для Украины, составляет 450 долларов за тысячу кубометров. «Такой цены почти нет в Европе», - отметил руководитель «Нафтогаза». По его словам, в дальнейшем переговоры должны проходить на высшем уровне.

Между тем, российская сторона до сих пор не обнародовала ценовую договоренность за среднеазиатский газ, хотя заместитель председателя правления Газпрома Александр МЕДВЕДЕВ 31 декабря заявил, что все цены и объемы закупки определены. "С Узбекистаном контракт подписан, с Казахстаном - действующий, с Туркменистаном контракт действующий. И объемы и цены - все определены", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Ранее глава Газпрома Алексей МИЛЛЕР заявлял, что российский газовый холдинг в 2009 году ожидает роста цены закупки газа в Средней и Центральной Азии в новом году вдвое, по сравнению с 2008 годом.

Со второго полугодия 2008 года цена на туркменский газ для России возросла до 150 долл. за 1 тыс. куб. м, на узбекский - до 160 долл. за 1 тыс. куб. м.

На российско-украинской границе этот газ для Украины стоил 179,5 долл.

Подписание украинско-российских газовых соглашений ожидалось после подписания соответствующих документов с продавцами газа России – Туркменистаном, Казахстаном, Узбекистаном.

Сегодня разбираться с газовым вопросом будут министры энергетики ЕС на чрезвычайной конференции в Брюсселе.

Заявления Главы государства, Секретариата Президента, премьер-министра и Газпрома

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО проверить заявления о якобы несанкционированном отборе Украиной российского газа.

В частности, как сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА на брифинге, В.ЮЩЕНКО обратился с письмом к генеральному прокурору, в котором выражает обеспокоенность распространением заявлений в отечественных и зарубежных СМИ о несанкционированном отборе Украиной из магистральных транспортных сетей экспортируемого из России в страны Европы газа.

«Отдельные зарубежные политики открыто обвиняют Украину как государство, так и отдельных должностных лиц в уголовных действиях, что наносит непоправимый вред имиджу и интересам Украины», - процитировала И.ВАННИКОВА письмо главы государства.

Следовательно, как отмечается в письме, для обеспечения беспрекословного выполнения требований закона относительно необходимости проверки заявлений о преступлениях, В.ЮЩЕНКО предлагает безотлагательно организовать проведение соответствующей проверки и по ее результатам принять обоснованное и законное решение.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, глава государства по результатам этой проверки ожидает доклад генерального прокурора.

В то же время, в Секретариате Президента заявляют о единой позиции главы государства и премьер-министра в плане разрешения конфликта с Россией по поставкам газа. Об этом сказал заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК сегодня на пресс-конференции.

«В вопросах газовых переговоров Президента и премьера она (позиция – УНИАН) является единой: Украина была и будет надежным партнером, транзитером, Украина выполняет все свои обязательства», - сказал он.

Также А.ГОНЧАРУК отметил, что допускает участие правительства в переговорном процессе с «Газпромом».

Со своей стороны премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в газовом конфликте Украина ведет себя достойно.

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Евпатории, отвечая на вопрос, может ли газовый конфликт с Россией повредить евроинтеграции Украины.

«Вы знаете, что все интеграционные процессы мы шаг за шагом проходим, они идут нелегко, но в то же время в этом газовом конфликте Украина себя ведет достойно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что Украина помогает поставками газа ряду европейских стран.

«Мы и дальше будет прогнозируемыми партнерами для Европейского Союза и для всех наших соседей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 января Украина заявила о поставках газа в объеме 1,5 млн. кубометров в сутки Молдове и 2 млн. кубометров в сутки Болгарии из собственных резервов.

И еще одно заявление. ОАО «Газпром» начнет подачу газа в газотранспортную систему Украины только после создания механизма международного мониторинга за транзитом российского газа европейским потребителям через территорию Украины, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

В частности, В.ПУТИН поблагодарил Ж.БАРРОЗУ за активное содействие со стороны Еврокомиссии в создании механизма международного мониторинга за транзитом российского газа европейским потребителям через территорию Украины.

При этом он отметил необходимость реализации всех пунктов соответствующего протокола на деле.

Между тем, как заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ, поставки российского газа в Европу могут начаться завтра в 8.00 по европейскому времени.

«Если не будет никаких препятствий, то поставки газа могут начаться в 8 утра по европейскому времени», - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ отметил, что уже вчера были согласованы технические инструкции для экспертов, которые будут находиться на 5 газоизмерительных пунктах в России, пунктах на территории Украины и пунктах в странах Евросоюза, в частности, в Словакии и Румынии.

Кроме того, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Александр МЕДВЕДЕВВ заявил, что в ОАО «Газпром» считают недействительным Меморандум о газовом сотрудничестве между Украиной и Россией,подписанный 2 октября премьер-министрами двух стран Юлией ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ.

В частности, по словам А.МЕДВЕДЕВА, срок действия Меморандума истек в конце 2008 года.

«Срок его действия истек. Фактически Меморандум не вступил в действие, поскольку ни долг не был погашен, ни контракт не был заключен. Поэтому есть все юридические основания вести переговоры с чистого листа», - заявил он.

Отвечая на вопрос о дальнейших переговорах с Украиной по цене на газ на 2009 год, А.МЕДВЕДЕВ сообщил, что ЕС не будет принимать в них участия.

«Помощь ЕК понадобилась только для решения вопросов транзита», - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ высказал надежду, что в двусторонних коммерческих взаимоотношениях по поставкам газа «найдем взаимоприемлемые решения в ходе переговоров с компанией НАК «Нафтогаз». «Но как было объявлено, теперь они будут строится без всяких преференций, льгот, скидок, на чисто коммерческих условиях», - добавил он.

При этом, по его словам, заявленная ранее «Газпромом» цена для Украины в 450 дол. за тыс. куб. газа определяется только на первый квартал, а не на целый год.

Положения Меморандума о сотрудничестве в газовой сфере между правительствами России и Украины от октября 2008 года утратили силу и не могут быть основой для дальнейших переговоров, также считает президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля, об этом он заявил сегодня в телефонном разговоре с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Кроме того, в телефонном разговоре президенты России и Украины договорились дать поручения правительствам и газовым компаниям двух стран об активизации переговоров по продаже российского газа Украине на текущий год.

Телефонный разговор Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ состоялся по инициативе украинской стороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, президенты обсудили комплекс вопросов, связанных с газоснабжением, в том числе - возобновление транзита российского природного газа через территорию Украины к европейским потребителям.

Что касается последнего, то, как отметил глава Украинского государства, для этого на сегодняшний день окончательно сняты все препятствия, а международные наблюдатели прибыли в Украину уже 9 января и полностью готовы к исполнению своих функций.

Президенты Украины и России согласовали, что во взаимодействии причастных органов будут отработаны все без исключения детали и механизмы технического порядка с тем, чтобы безотлагательно возобновить поставки газа из России в Европу.

В.ЮЩЕНКО сообщил Д.МЕДВЕДЕВУ, что Кабинету министров Украины уже поручено провести работу по обеспечению транзита российского природного газа европейским потребителям.

Во время разговора Президент Украины акцентировал внимание на необходимости осуществления в ближайшее время следующего шага в переговорном процессе и определения ценовых параметров и объемов поставок газа в Украину.

Важным фактором урегулирования переговорного процесса В.ЮЩЕНКО считает окончательную проработку и подписание соответствующего документа - Межправительственного протокола о транзите и цене газа на 2009 год.

Президент Украины убежден, что политическая составляющая газовых переговоров должна быть снята во время встречи глав правительств обоих государств.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС говорит, что если завтра не начнется транзит газа, он сможет точно сказать, кто виноват в этом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.ПИБАЛГС заявил сегодня на пресс-конференции после завершения чрезвычайного заседания Совета министров по вопросам энергетики ЕС.

«Если этого не произойдет (начала транзита газа – УНИАН), я смогу реально сказать, кто ответственен за ситуацию», - сказал он.

Комиссар отметил, что до 8-и часов утра по Брюсселю, все наблюдатели уже будут находиться на измерительных станциях, и поэтому будет легче сказать, кто виноват за задержку с транзитом.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции министр по вопросам промышленности и торговли председательствующей в ЕС Чехии Марте РИМАН отметил, что сегодня невозможно сказать, кто был виноват в прекращении поставки газа в Европу.

«Возможно мы никогда не узнаем, кто был виновным», - сказал он.

Украина отозвала свою декларацию к газовому протоколу, сообщил также Мартин РИМАН.

“Украина отозвала свою одностороннюю декларацию, и таким образом не должно быть больше никаких препятствий для транзита газа”, - сказал министр.

Кремль дал "отмашку"

"Газпром" возобновил поставки российского газа в Европу через Украину, сообщает ИТАР-ТАСС. 13 января главный диспетчер "Газпрома" дал команду о возобновлении подачи газа через газораспределительную станцию "Суджа" на территорию Украины в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки для обеспечения транзита газа через территорию Украины для потребителей балканского региона, Турции и Молдавии.

Напомним, 12 января Газпром сообщил, что поставки российского газа в Европу возобновляются сегодня в 10.00 мск.

Глава компании Алексей МИЛЛЕР на встрече с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ уточнил, что во вторник "начнем пробную прокачку газ через станцию "Суджа" (в России) в направлении западных потребителей и газоизмерительную станцию "Орловка" (в Украине), которая позволяет обеспечить поставку газа потребителям Балканских стран".

12 января Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в телефонном разговоре с Президентом Украины призвал Виктора ЮЩЕНКО "предпринять все меры для того, чтобы международные наблюдатели в кратчайшие сроки прибыли на места контроля и приступили к работе". Президент РФ подчеркнул, что "сразу после этого Россия получит возможность немедленно начать поставки транзитного газа через Украину европейским потребителям и постепенно восстановить штатный режим транзита".

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Олег ДУБИНА обещает обеспечить транзит российского газа в Европу, об этом он заявил 12 января журналистам по завершении встречи с министрами по вопросам энергетики ЕС и представителями российской делегации.

“Завтра газ на Европу пойдет. Мы это обеспечим”, - сказал он.

Председатель правления “Нафтогаза” не уточнил, за счет каких ресурсов будет обеспечена поставка российского газа. Он лишь отметил, что вопрос технологического газа, необходимого для поставок российского газа в Европу, уже неоднократно обсуждался с российской стороной и был согласован в дополнительном соглашении между “Нафтогазом” и “Газпромом” от 8 октября 2008 года.

“6,4 млрд. кубометров газа, как и обусловлено соглашением между “Газпромом” и “Нафтогазом Украины”, - сказал он, демонстрируя соглашение, подписанное 8 октября.

Именно поэтому, по словам О.ДУБИНЫ, все вопросы, которые поднимаются российской стороной о неправомерности требований Украины относительно обеспечения транзита технологическим газом, являются надуманными.

Он также выразил сожаление относительно того, что на 2009 год “Нафтогаз” не имеет технического соглашения с “Газпромом”, в котором должно было быть расписано куда, когда и сколько технологического газа поставляется.

О.ДУБИНА также отметил, что подписанный меморандум между Украиной и Россией о постепенном переходе на рыночные цены на протяжении трех лет не потерял срока действия, как об этом заявляют представители России.

“Он бессрочен. И если Россия выходит из соглашения, она должна объяснить, почему”, - сказал председатель “Нафтогаза”.

В свою очередь министр энергетики Украины Юрий ПРОДАН сказал журналистам, что Украина пока будет обеспечивать поставки российского газа за счет собственных ресурсов до подписания соглашения с Россией.

Газпром заявляет: газ на входе – газ на выходе

Заявления украинской стороны, что с момента поступления транзитного российского газа в ГТС Украины до момента его появления на западной границе Украины понадобится 36 часов, вызывают недоумение и не соответствуют действующему контракту. Об этом заявил официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ.

Как отмечают в Газпроме, объем выхода газа на западной границе Украины с начала подачи российского газа на вход в газотранспортную систему Украины должен точно соответствовать объему входа газа в газотранспортную систему страны. Соответствующая телеграмма с просьбой обеспечить надлежащую подготовку объектов ГТС Украины к приему российского газа по транзитным газопроводам на границе Россия-Украина своевременно направлена "Газпромом" в НАК "Нафтогаз Украины", заявляет Газпром.

Как поясняют в компании, на момент вынужденного прекращения поставок газа "Газпромом" 7 января транзитные магистрали на территории Украины были заполнены российским газом и, соответственно, должны обладать необходимым давлением для обеспечения синхронной подачи газа на входе и выходе из ГТС Украины. "Как только мы даём газ на вход, он должен появиться на выходе!" – заявляет "Газпром".

Напомним, в ночь на воскресенье после подписания в Киеве протокола о создании контрольного механизма транзита газа премьер-министр председательствующей сейчас в Евросоюзе Чехии Мирек Тополанек заявил: «Европа может получить газ через 36 часов (после возобновления транзита)».

Несколькими часами ранее в «Нафтогазе» также заявили, что готовят газотранспортную систему Украины к приему газа из России, и что европейские страны получат газ через 36 часов после согласования транзита.

Дополнено (13 января, день)

Нафтогаз снова требует

НАК «Нафтогаз Украины» требует немедленного возобновления равномерного снабжения газа по всем транзитным направлениям. Об этом сообщает пресс-центр «Нафтогаза Украины».

Компания отмечает, что 12 января 2009 года ОАО «Газпром» сделало заявление, что готово провести эксперимент по возобновлению подачи газа в ГТС Украины с целью возобновления его транзита в страны Европы.

13 января 2009 года в 00 часов 58 минут в ДК «Укртрансгаз» поступила факсограмма от ОАО «Газпром», в которой сообщалось о возобновлении снабжения газа с 9.00 13.01.2009 г. через ГИС «Суджа» (диаметр 1400) в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки. Передачу газу предлагалось осуществлять для потребителей Балканского региона и Молдовы через ГИС «Орловка».

«НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что эти объемы и направления не были своевременно согласованы между двумя операторами смежных газотранспортных систем. Это грубо противоречит установленной практике надежного функционирования транзитных газопроводов», – отмечено в сообщении.

Компания считает, что с целью стабильного обеспечения транзита газа по ГТС Украины сторонам необходимо обновить и оформить документы, которые четко регламентируют техническое и технологическое взаимодействие роботы смежных газотранспортных систем и согласованную работу диспетчерских подразделений сторон. Это даст возможность осуществлять прием газа на российско-украинской границе, его надежную транспортировку и гарантированную передачу европейским потребителям.

Предложенная Газпромом схема транзита могла оставить без газа четыре региона Украины

Председатель правления НАК Олег ДУБИНА заявляет, что сегодня НАК Нафтогаз Украины» не смог выполнить предложение ОАО «Газпром» о транзите российского газа в направлении ГИС "Суджа" в объеме 76 млн. кубометров, так как это привело б к ограничению поставок газа Одесской, Луганской, Донецкой, и частично Днепропетровской областей. Об этом сегодня он сказал на брифинге в Киеве.

По его словам, сегодня поступила телеграмма ОАО «Газпром» с предложением открыть направление по ГИС "Суджа" в объеме 76 млн. кубометров и протранспортировать этот газ в направлении ГИС "Орловка" для дальнейшей подачи 12 млн. кубометров на Молдову и 64 млн. кубометров на Турцию и Балканы.

«Специалисты «Газпрома» подготовили очередную проверку… Мы подали свои предложения: дайте тот же объем, только через ГИС "Писаревка" и ГИС «Валуйки», - сказал он.

При этом О.ДУБИНА добавил, что «сегодня выполнить то предложение Газпрома, к сожалению, газотранспортная система Украины не то что не в состоянии, а если нам выполнить, то придется оставить без газа Одессу, Луганскую, Донецкую и частично Днепропетровскую области». Также он отметил, что «принятое решение ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки».

Отметим, сегодня источник, близкий к «Нафтогазу», сообщил, что Украина не открыла транзитный газопровод в направлении газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». По его словам, тот объем газа, который предложил «Газпром» для прокачки через ГИС «Суджа», недостаточен для его транспортировки в том направлении, которое предлагает «Газпром», соответственно, на данный момент российский газ не поступает в ГТС Украины.

Президент Украины провел пресс-конференцию (вторник, день)

Виктор Ющенко сообщил, что договорился с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ о создании совместной комиссии по выяснению ситуации с транспортировкой российского газа через территорию Украины.

По его словам, комиссия должна поставить все точки над “і” и выяснить, что произошло с 1 по 7 января. «Мир и Европа должны знать правду, кто не выполнил обязательства», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Украина подготовила проект технического соглашения относительно технологического запуска приема и транзита российского газа, сообщил также Виктор ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что с 1 января украинская ГТС работает во внутреннем режиме, хотя такие области как Донецкая, Луганская и другие всегда зависели от российских поставок. “Поэтому очень важно, чтобы при возобновлении поставок эти области не остались без газа”, - добавил Президент.

Президент Украины допускает переход к европейским ценам на газ для Украины и на тариф на его прокачку по территории страны в течение двух лет. При этом он отметил, что такой переход должен проходить с учетом тенденций на мировых рынках нефти и газа.

«Это не обязательно делать за 3 года. Это можно сделать за 2 года. Это не является чем-то опасным. Однако уверен, что продуманный переход будет наиболее лучше для обеих сторон, чем декларация исключительно рыночных принципов как по транзиту, так и по цене на газ», - сказал Президент.

Вместе с этим В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что наиболее оптимальным считает вариант перехода на рыночные цены в течение трех лет, как и было ранее согласовано на уровне Президентов и премьеров России и Украины.

«Я хотел бы, чтоб украинская и российская стороны все же вернулись к букве и духу меморандума и договоренностям, которые мы достигли. Если этого не будет, конечно, мы будем вынуждены также идти на рыночный характер предоставления услуг по транзиту», - заявил Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО заявил, что переход к европейским ценам в течение одного года неразумен. «Не будет продуманным шагом, если в режим рыночных отношений из-за позиции одной из сторон мы будем рассматривать ситуацию, когда к рыночному статусу мы… можем перейти за 365 дней… Теоретически и практически это можно сделать, дорогой будет плата обеих участников», - сказал Президент.

Украина есть и остается надежным транзитером российского газа в Европу, заявил Виктор ЮЩЕНКО.

«От имени суверенного государства хочу заявить, что Украина была, есть, и будет надежным транзитером», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не сделала ни одного шага, чтобы прекратить поставки российского газа в Европу. При этом Президент отметил, что хочет, чтобы эта позиция была доведена до лидеров европейских стран, международных структур. «Для нас это принципиальная позиция», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что сегодня на этот счет существует очень много лжи и неправдивой информации, целью которой является дискредитировать Украину.

Президент Украины также категорически отвергает обвинения в причастности его самого и его семьи к газовым сделкам. «К этим газовым, простите, вонючим газовым схемам никогда ни я, ни моя семья не имели никакого отношения», - подчеркнул Ющенко.

Он отметил, что не причастен ни к одному негосударственному решению газового характера, а также ни к одной организации, занимающейся газовыми вопросами. «Я понимаю, что тема газа традиционно настолько грязна в Украине, что прицепить ярлык к невестке, что она виновна за беспорядок в доме, - это дело чести, в том числе и лидера неукраинских коммунистов Петра СИМОНЕНКО», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что в мае прошлого года обращался в суд и выиграл дело у П.СИМОНЕНКО, который выдвигал ему обвинения в причастности к сделкам с газом. В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня сожалеет, что тогда суд взыскал с лидера КПУ лишь 16 грн.

Он сообщил, что дал поручение Генпрокуратуре осуществить проверку каждой фразы П.СИМОНЕНКО относительно причастности Президента к незаконным операциям на газовом рынке. При этом В.ЮЩЕНКО выразил готовность в ходе следствия доказать свою непричастность. «Не клейте то, что не клеится», - сказал Президент.

Кроме того, Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина не взяла ни одного кубометра газа из российского транзита, и рассчиталась с Россией за весь газ еще в декабре 2008 года.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина не совершала несанкционированного отбора газа. Более того, по словам В.ЮЩЕНКО, Украина выделяла свой газ для обеспечения транзита российского газа. По его данным, Украина использовала 74 млн. кубометров своего газа.

«Мы свято выполняли, и будем выполнять обязательства по транзиту. Украина не сделала ни одного деструктивного шага, и не заслуживает тех оценок, которые раздаются», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также выразил готовность украинской стороны к конструктивным профессиональным переговорам с Россией относительно цен на газ и транзит.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Россия должна назвать причины отказа выполнять газовый меморандум, подписанный в октябре 2008 года премьер-министрами Украины и РФ.

«Если Россия отказывается от меморандума, то она должна об этом заявить. Только назвать причины, почему договоренность, которая была достигнута и зафиксирована в двустороннем документе, сегодня аннулируется», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Украина будет вынуждена установить рыночную цену за транзит газа, если Россия откажется от конструктивных переговоров, сообщил Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО назвал неприемлемой цену 1,6-1,8 дол., которая сегодня предлагается Украине за транзит российского газа. Он заметил, что в Европе эти суммы сегодня колеблются от 4 до 13 долларов. «Есть транзит 9 (дол.), простите, что я называю такие нехорошие цифры, есть транзит 11, есть транзит 13. Здесь есть где искать компромисс», - сказал Президент. По его убеждению, хотя это и не простой вопрос, здесь необходимо искать «здоровый экономический компромисс», и не мешать специалистам политикой.

«Больше всего сегодня необходимо для этих переговоров - это отбросить политические эмоции и прекратить шантаж», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент считает также, что НАК «Нафтогаз Украины» должен быть центральной государственной газовой монополией в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«НАК «Нафтогаз» должен быть центральной фигурой, центральной национальной монополией, через которую совершаются поставки газа, добыча газа, управление газовым хозяйством, транзитными возможностями», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины считает, что цена на газ для Украины должна быть на уровне 205-210 долларов за тысячу кубометров. Такие цифры, отметил Президент, появились в результате вычитания из стоимости газа для европейской страны-получателя стоимости транзита газа до ее территории с украинско-российской границы на входе газа в Украину.

«Если мы делаем посыл на существование какой-то европейской формулы, то она заключается в том, что цена на газ, которая есть в Германии, уменьшается на стоимость транзита по Чехии, Словакии, а эта цена составляет 33 доллара. Снимается стоимость транзита для Украины, а это 22 доллара, таким образом, с европейской цены снимается 55 долларов при действующих тарифах на транзит. Таким образом мы выходим на европейскую цену на востоке Украины. Пожалуйста, примените эту методику для любой цены на газ в Европе, и вы не сможете получить цену больше 205-210 долларов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с этим Президент огласил ориентировочные цены, по которым европейские страны закупали газ в 2008 году и будут закупать в 2009-м.

«По цене на газ, позвольте сказать некоторые ориентировочные цены, я говорю ориентировочные лишь по тому, чтоб потом не возникало правовых коллизий, которые существуют в газотранспортных и газовых компаниях стран, которые я буду называть. Мы говорим о средней цене… 2008 год: Словакия – 335 (долларов за тысячу кубометров- УНИАН), Чехия – 420, Польша – 340, Германия – 320-360, Венгрия – 430 , Болгария – 330, Беларусь – 128, Молдова – 250.

В 2009 году: Германия – 260-280, Польша – около 300, Венгрия - около 300, Турция - до 300, Беларусь – до 160. Словакия – 240…», - заявил В.ЮЩЕНКО.

При этом глава государства отметил, что на сегодняшний день не существует конкретной европейской или мировой рыночной цены на природный газ.

Он также сказал, что размер тарифа на транзит в странах ЕС колеблется от 4-х до 13-ти долларов.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что при формировании цены на газ для Украины необходимо искать «здоровые экономические аргументы», и это должны делать никак не политики, а специалисты.

При этом он отметил, что называя размер цены на газ, необходимо аргументировать причины ее возникновения. «Сегодня