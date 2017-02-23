Цены на газ для населения будут пересматриваться каждые полгода

Кабинет министров Украины намерен каждые полгода - 1 апреля и 1 октября - пересматривать предельные розничные цены на природный газ для бытовых потребителей и религиозных организаций. Об этом говорится в постановлении №90, опубликованном на веб-портале правительства.

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Как отмечается, речь идет о ценах на топливо, которое поставляет Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" производителям тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения. При этом наряду с пересмотром цены для потребителей, пересматривается и цена закупки природного газа, добытого госхолдингом "Укргазвыдобування" для формирования топливных запасов.

"На текущий момент НАК "Нафтогаз Украины" с 1 мая 2016 года по 31 марта 2017 года включительно покупает природный газ по цене 4849 гривень за тысячу кубометров", - сообщается в постановлении правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 гривень за тысячу кубометров. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны. В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит устранить все существовавшие ранее схемы заработка на разнице в цене топлива.

Именно по такой цене облгазы продают газ по всей стране бытовым потребителям. Срок действия этой цены был обозначен до 1 апреля 2017 года.

В средине сентября 2016 года Насалик сообщил, что Кабмин заложил в проект государственно бюджета на 2017 год среднюю цену на природный газ в размере 6686 гривень за 1 тысячу кубометров.

В середине февраля 2017 года коммерческий директор Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на природный газ для населения может вырасти с 1 апреля 2017 года на 40% по сравнению с нынешним значением в 6,8 гривни за кубометр при условии, что государство не будет регулировать значение этой цены решениями Кабинета министров, а ценообразование будет происходить под влиянием рыночных факторов.