Россия может снизить экспортную пошлину на нефть

В РФ предельный уровень экспортной пошлины на нефть с 1 февраля 2009 года может снизиться до 100-103 долларов за тонну, сказал РИА Новости замначальника отдела таможенных платежей Минфина РФ Александр Сакович.

С 1 января 2009 года по 1 февраля 2009 года ставка этой пошлины составляет 119,1 доллара за тонну.

По его словам, согласно мониторингу Минфина, в период с 15 декабря 2008 года по 11 января 2009 года средняя цена на нефть составляла 39,8 доллара за баррель.

Сакович пояснил, что этот мониторинг не включает в себя показатели последних трех торговых дней месяца (с 15 декабря по 15 января). "Для того, чтобы ставка экспортной пошлины в феврале была на уровне январской, нужно, чтобы средняя цена на нефть в оставшиеся три дня была 67,5 доллара за баррель", - уточнил чиновник, добавив, что в нынешней ситуации это нереально.

Ставка экспортной пошлины на светлые нефтепродукты, по словам Саковича, с 1 февраля, скорее всего, снизится до 80 долларов за тонну, на темные нефтепродукты - до 43 долларов за тонну против январских 92,6 доллара за тонну и 49,9 доллара за тонну соответственно.

Правительство РФ осенью 2008 года приняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты из-за продолжающегося снижения мировых цен на нефть. Так, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин сокращен с двух до одного месяца в целях более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры.