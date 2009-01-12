Нужны доноры для модернизации украинской ГТС

Чехия инциирует проведение в марте донорской конференции для сбора средств на модернизацию украинской газотранспортной системы.

Об этом в интервью газете «Комерсант-Украина» сообщил посол Чехии в Украине Ярослав БАШТА.

Он напомнил, что в пятницу, 9 ЯНВАРЯ, премьер-министр Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК предложил реализовать совместную программу, касающуюся энергетической безопасности. “В марте в Праге в рамках "Восточного партнерства" состоится донорская конференция и страны–члены Евросоюза будут собирать деньги на программы, которые будут реализовываться в Украине”, – сказав Я.БАШТА.

Посол уточнил, что у Евросоюза есть намерение модернизировать газо- и нефтетранспортную сети Украины, так что речь может идти о миллиардах евро, но при этом он отметил, что суммы очень зависят от того, какие проекты будут предложены Киевом.

Также Я.БАШТА заявил, что Евросоюз не ставит перед собой цель получить в пользование трубопроводы, у него другие интересы. “Евросоюзу нужно, чтобы транспортная система работала стабильно, чтобы не было технических сбоев, в том числе во время морозов. Мы знаем, в какой ситуации находится Украина, и понимаем, что у Киева нет средств на модернизацию трубопроводов. Поэтому предлагаем донорскую помощь, то есть безвозмездную”, – сказал посол Чехии в Украине.