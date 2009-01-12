В ЕС могут создать газовую биржу

Чехия выступает за диверсификацию поставщиков газа в Европейский Союз и создание газовой биржи.

Об этом в интервью газете «Комерсант-Украина» сообщил посол Чехии в Украине Ярослав БАШТА.

Он отметил, что Евросоюзу необходимо сформировать единую политику энергетической безопасности и создать внутренний рынок энергоресурсов, в том числе рынок газа, добившись диверсификации поставщиков газа и нефти, а также диверсификации всех видов энергоносителей. При этом необходимо будет снизить объем газа, потребляемого странами ЕС.

По мнению посла Чехии в Украине, необходимо создать биржу газа, которая будет работать подобно бирже нефти. “Сегодня компании-импортеры заключают контракты с Россией. При этом рынка нет и невозможно говорить о рыночной цене. А на бирже будет формироваться действительно рыночная цена, по которой компании смогут покупать необходимые объемы газа”, – отметил Я.БАШТА.

Он добавил, что на такой бирже можно будет купить не только российский газ, и именно для этого речь идет о диверсификации поставщиков. Посол напомнил, что 12 лет назад Чехия сделала шаг, который тогда стоил больших денег и вызывал серьезные возражения внутри страны, – была построена еще одна труба, связавшая Чехию с Норвегией. “Это дало нам возможность пережить кризис 2009 года. Теперь Европе необходимо строить новые трубопроводы и разрабатывать пути поставок сжиженного газа, например из стран Персидского залива”, – заявил Я.БАШТА.

Он отметил, что Чехия как страна-председатель ЕС инициирует создание механизма газовой биржи, и выразил уверенность, что после событий минувших дней эта программа получит всеобщую поддержку в Евросоюзе.

“Потому что после создания биржи станет невозможным повторение сценария 2009 года. Точные сроки назвать пока нельзя, потому что нет соединительной системы газопроводов и не хватает объемов газа. Но я думаю, ориентировочно через 10 лет биржа начнет действовать полноценно. Хотя если будет еще один подобный кризис, Евросоюз выполнит эту работу намного быстрее”, – заверил посол Чехии в Украине.