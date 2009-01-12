E.ON не будет повышать цену на газ для немцев

Крупнейшая германская энергетическая компания E.ON AG не будет повышать цены на природный газ для потребителей в Германии из-за срыва поставок российского газа после прекращения транзита “голубого топлива” через территорию Украины, сообщает k2kapital со ссылкой на Dow Jones.

Главный исполнительный директор германского энергетического концерна Вульф Бернотат (Wulf Bernotat) отметил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что E.ON намерена следовать данному ранее обещанию, и снизит цены на газ для своих потребителей в феврале, несмотря на сложившуюся ситуацию.