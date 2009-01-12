Россия возобновит поставки газа в Европу с условием

"Газпром" возобновит транзит газа в Европу через территорию Украины после того, как российская сторона убедится, что международные наблюдатели полностью контролируют процесс, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"На места, определенные в этом документе (протоколе о мониторинге транзита газа - ред.), должны выехать независимые наблюдатели, и после того, как они окажутся на местах контроля, и мы убедимся в том, что они способны контролировать транзит нашего газа, "Газпром" подаст газ в газотранспортную систему Украины для его транзита европейским потребителям", - сказал Путин в понедельник на заседании президиума правительства РФ.