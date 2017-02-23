Госатомрегулирования разрешила "Энергоатому" начать ремонт третьего энергоблока Запорожской АЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины разрешила Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" вывести третий энергоблок Запорожской АЭС в безопасный режим остановки для дальнейшего проведения ремонта длительностью 270 суток с целью продления срока его эксплуатации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было единогласно принято на коллегии Госатомрегулирования.

"Анализ безопасности позволяет сделать позитивный вывод о переводе третьего энергоблока ЗАЭС в остановленное состояние на период выполнения необходимых работ для дальнейшей эксплуатации в сверхпроектный срок", - зачитал выводы инспекции заместитель директора Департамента по вопросам безопасности ядерных установок Госатомрегулирования Валерий Бугай.

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"Решение было принято о том, что третий блок Запорожской АЭС может безопасно эксплуатироваться только в режиме с выгруженной активной зоной в бассейн выдержки. Блок на сегодня не может эксплуатироваться на энергетических уровнях мощности", - резюмировал решение в. и. о. главы инспекции Борис Столярчук.

По словам Столярчука, на сегодня блок уже остановлен, из блока будет выгружено ядерное топливо и выполнены все требования по безопасности эксплуатации в режиме полной выдачи мощности и генерации электроэнергии.

"После этого будет рассмотрен вопрос на коллегии о возможности эксплуатации блока на энергетических уровнях", - добавил он.

По информации Госатомрегулирования, блок выводится в ремонт до выполнения всех согласованных с регулятором мероприятий.

Согласно информации пресс-службы "Энергоатома", во время ремонта планируется замена автономных кондиционеров на кондиционеры, которые были испытаны и квалифицированы в "жёстких" условиях под сейсмическими влияниями. Также модернизация коснётся схем релейной защиты и автоматики питания.

"Запланирована полная выгрузка активной зоны для контроля корпуса реактора и в связи с внедрением альтернативного топлива американо-японской компании Westinghouse (ТВС-WR). Контроль корпуса реактора и ряд других работ будет выполнен при помощи системы RPV-1000 в объёме программы продления эксплуатации энергоблока", - добавили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, госкомпания "Энергоатом", являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей задачей продление срока службы действующих атомных блоков для обеспечения высокого уровня производства электроэнергии в будущем.

В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

В средине сентября 2016 года Госаторегулирования приняла решение о продление срока эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС до 23 декабря 2025 года, а в начале октября - второго энергоблока этой станции, до 19 февраля 2026 года.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.