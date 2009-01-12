Запасы мазута на складах генкомпаний сократились почти на треть
За 11 дней нового года
По состоянию на 12 января т.г., на складах энергогенирующих компаний Украины запасы топочного мазута составили 55,9 тыс. тонн, что на 30,2%, или на 24,3 тыс. тонн меньше, чем на 31 декабря прошлого года.
Об этом УНИАН сообщили в Минтопэнерго.
С начала года энергогенерирующим компаниям отгружено 11,8 тыс. тонн мазута при плане 1,1 тыс. тонн.
По состоянию на сегодня, на складах энергогенерирующих компаний ТЭС («Днипро-», «Донбасс- », «Захид-», «Центр-» и «Схидэнерго») находится 39,3 тыс. тонн, что на 8,8% или на 3,2 тыс. тонн больше, чем на 1 января.
В то же время значительно сокращены запасы мазута на ТЭЦ АК «Киевэнерго». В частности, по состоянию на 12 января, полностью исчерпан запас мазута на «Киевской ТЭЦ-5», на «Киевской ТЭЦ-6» сократился на 54% - до 6,8 тыс. тонн.
По информации участников рынка, с начала года рыночная стоимость мазута в Украине выросла на 43% и на 9 января составляла 2150 грн./тонна. В понедельник, 12 января, коммерческое предложение по оптовым поставкам мазута достигает 2600 грн./тонна.