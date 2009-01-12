Запасы мазута на складах генкомпаний сократились почти на треть

По состоянию на 12 января т.г., на складах энергогенирующих компаний Украины запасы топочного мазута составили 55,9 тыс. тонн, что на 30,2%, или на 24,3 тыс. тонн меньше, чем на 31 декабря прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Минтопэнерго.

С начала года энергогенерирующим компаниям отгружено 11,8 тыс. тонн мазута при плане 1,1 тыс. тонн.

По состоянию на сегодня, на складах энергогенерирующих компаний ТЭС («Днипро-», «Донбасс- », «Захид-», «Центр-» и «Схидэнерго») находится 39,3 тыс. тонн, что на 8,8% или на 3,2 тыс. тонн больше, чем на 1 января.

В то же время значительно сокращены запасы мазута на ТЭЦ АК «Киевэнерго». В частности, по состоянию на 12 января, полностью исчерпан запас мазута на «Киевской ТЭЦ-5», на «Киевской ТЭЦ-6» сократился на 54% - до 6,8 тыс. тонн.

По информации участников рынка, с начала года рыночная стоимость мазута в Украине выросла на 43% и на 9 января составляла 2150 грн./тонна. В понедельник, 12 января, коммерческое предложение по оптовым поставкам мазута достигает 2600 грн./тонна.