Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина будет искать взаимопонимание с Россией по газовому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня в Евпатории на встрече с пострадавшими от взрыва дома 24 декабря.

«Мы будем бороться за заключение контрактов на нормальных условиях для Украины и будем все равно искать взаимопонимание с Россией, потому что иначе очень сложно будет по-соседски жить. Нужно искать взаимопонимание и находить все ключевые точки сотрудничества, а не искать, что нас разделяет», - заявила она.