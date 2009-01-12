Эксперты прибыли на ГИС России

Несколько технических экспертов уже находятся на российской газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области для налаживания мониторинга за транзитом газа через Украину.

Как стало известно РИА Новости, сейчас в рамках дальнейшей работы по мониторингу транзита российского газа через Украину европейским потребителям на станции присутствуют, в частности, представители "Рургаза", "Газ де Франс", "Укртрансгаза" и "Киевтрансгаза".

Главным условием возобновления Россией транзита газа в Европу через Украину, прерванного РФ 7 января, является формирование международного мониторингового механизма. Украина в понедельник подписала соответствующий документ.