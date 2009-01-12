Газовые переговоры с Россией будут вестись на уровне правительств

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в дальнейшем газовые переговоры с Россией будут проходить на уровне правительств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам сегодня на брифинге в Евпатории.

«Я думаю, что сейчас мы подготовим переговорный процесс между правительствами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она выразила уверенность в том, что контракты с Россией о поставках газа будут заключены в соответствии с меморандумом, подписанным премьерами обеих стран 2 октября 2008 года.

«Я уверена, что переговоры все-таки закончатся тем, что меморандум будет выполнен, и Украина вместе с Россией подпишут контракт на поставку природного газа (в Украину). Мне очень жаль, что так радикально разворачиваются события. Я могу сказать, что Украина свою часть меморандума выполнила безупречно, мы рассчитались копейка в копейку за весь природный газ, который был потреблен в 2008 году, и об этом есть все бухгалтерские отчеты, и мы вышли на нормальную систему сотрудничества в конце года. Почему так радикально резко поменялась позиция (России – УНИАН), на сегодняшний день мне сложно сказать. Я не вижу для этого оснований, но переговоры будут продолжаться, и эти переговоры, уверена, закончатся подписанием контракта на поставку газа Украине», - сказала она.