Россия увеличила в 2008 г. добычу газа

Добыча газа в РФ в 2008 г составила 664,999 млрд куб м, что выше показателя предшествующего года на 10,863 млрд куб м, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

В 2007 г добыча газа составила 653,108 млрд куб м.

При этом добыча газа ОАО "Газпром" в минувшем году составила 550,587 млрд куб м, что выше уровня предшествующего года на 444,4 млн куб м.

Нефтяными компаниями добыто 55,929 млрд куб м газа, что ниже уровня предшествующего года на 1,718 млрд куб м. Добыча газа ОАО "НОВАТЭК" (NVTK) составила в 2008 г 30,870 млрд куб м, что выше уровня предшествующего года на 2,354 млрд куб м. Прочие производители добыли в 2008 г 26,492 млрд куб м, что выше уровня предшествующего года на 9,743 млрд куб м.

Поставка газа за пределы РФ в 2008 г. составила 187,187 млрд куб м, что выше показателя предшествующего года на 1,312 млрд куб м.

В том числе поставка газа в дальнее зарубежье составила 158,533 млрд куб м, что выше уровня предшествующего года на 5,561 млрд куб м, поставка газа в ближнее зарубежье составила в 2008 г 28,653 млрд куб м, что ниже уровня предшествующего года на 4,248 млрд куб м.