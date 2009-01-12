Секретариат Президента не комментирует заявление «Газпрома»

Секретариат Президента воздерживается от комментариев сообщения «Газпрома», что Украина якобы подписала протокол о мониторинге транзита газа без дополнений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК сегодня на пресс-конференции.

«Это сообщение я увидел из источников «Газпрома», поэтому позвольте мне дипломатическим языком все-таки воздержаться от комментариев того источника, которому, скажем, за последние несколько дней, анализируя ту или иную информацию, которая давалась соответствующими чиновниками этой корпорации, позвольте мне проверить эту информацию», - сказал он.

При этом он добавил, что «на этот момент я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этой ситуации».

Как сообщал УНИАН, сегодня «Газпром» сообщил, что украинская сторона подписала «Правила мониторинга транзита природного газа через Украину» без каких-либо оговорок.

«Делегация ОАО «Газпром» провела сегодня утром переговоры в Киеве. По итогам переговоров украинская сторона подписала «Правила мониторинга транзита природного газа через Украину» без каких-либо оговорок», - говорится в сообщении.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ, ему еще не удалось получить подтверждение данной информации ни в пресс-службе премьер-министра Украины, ни в пресс-службе Президента Украины.

Напомним, в ночь с 10 на 11 января Украина подписала протокол о допуске экспертов к национальной газотранспортной системе.

11 января Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия не признает подписанный Украиной протокол о транзите российского газа.

В тот же день премьер-министр РФ Владимир ПУТИН объяснил своему чешскому коллеге Миреку ТОПОЛАНЕКУ, что Россия не воспринимает украинскую декларацию к протоколу. В ходе телефонного разговора он подчеркнул, что украинское дополнение к протоколу с российской стороной не обсуждалось, извращает саму суть документа о международном контроле транзита российского газа через территорию Украины, а также отягощает существующую проблему вопросами, которые не имеют к ней никакого отношения. В этой связи В.ПУТИН предложил направить правительству России протокол, подписанный представителями Украины без дополнений и оговорок.