Гройсман призвал организаторов угольной блокады Донбасса вместе бороться с контрабандой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о полной готовности к совместной борьбе против контрабанды, которая может иметь место на линии разграничения на Донбассе, однако при этом он призвал организаторов блокады, выступающих против какой-либо торговли с неподконтрольными территориями, в том числе торговли углем, подумать о рядовых украинцах, которые пострадают от отсутствия топлива.

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Об этом Гройсман сказал в комментарии журналистам в рамках поездки в Харьковскую область.

«Энергетическая блокада может привести к двум негативным последствиям. Первое - веерные отключения. За несколько недель можем выработать накопленный уголь. Еще один негативный фактор - остановка металлургии, которая формирует 12% ВВП и 20% валютной выручки. Это подорвет курс национальной валюты, приведет к сильным разрушительным последствиям, - сказал глава правительства. - Я в который раз обращаюсь к блокадникам: я против контрабанды и злоупотреблений. Но за месяц или год-два-три провести переориентацию экономики невозможно. Я призываю настоящих патриотов подумать о простых украинцах».

Гройсман подчеркнул, что Украина не ведет торговлю с неподконтрольными территориями. «Это украинские недра, и они принадлежат украинским гражданам. А уголь производится предприятиями, которые зарегистрированы в Украине и платят налоги в Украине», - отметил глава правительства, обратив внимание, что остановка металлургии - это не только потеря рабочих мест, валютной выручки, но также отсутствие сырья для производства вооружений, вагонов и другой продукции для внутреннего рынка.

«Патриотам нужно осмыслить то, что происходит. И я готов к полному взаимодействию», - подчеркнул глава правительства.

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Он напомнил, что правительство уже приняло ряд решений, которые позволяют контролировать ситуацию в энергетической сфере, но в краткосрочной перспективе проблемы могут начаться в металлургии, поскольку внешние рынки не располагают тем объемом ресурсов, который нужен стране.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО, которая началась в конце января 2017 года.

Ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь-антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля были полностью прекращены. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей минимум 9 областей страны, где антрацит используется для производства тепла и света для населения.

В этой связи 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые предусматривают сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

Блокаду уже осудили представители Евросоюза и США. При этом президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнули недопустимость такой формы протеста, поскольку она прямо влияет на экономику страны и рискует спровоцировать негативные процессы, а именно - сокращение производства, потерю валютной выручки и рост безработицы в металлургии и энергетике. В Национальном банке отметили, что объем потерь может составить до 2 млрд долл.

При этом 20 февраля пресс-служба горно-металлургической группы «Метинвест» сообщила о том, что из-за блокады поставок угля компания была вынуждена остановить работу двух предприятий - Енакиевского металлургического завода (г. Енакиево, Донецкая обл.) и предприятия по добыче коксующегося угля для нужд металлургии - «Краснодонуголь» (г. Краснодон, Луганская обл.). А заместитель министра по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука предположил, что следующим предприятием, которое столкнется с производственными трудностями, станет один из крупнейших в стране металлургических комбинатов - ММК им.Ильича в Мариуполе.