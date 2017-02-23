Облгазы обяжут платить за эксплуатацию газораспределительных сетей (документ)

Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности до 10 марта 2017 года заключить с компаниями-операторами (облгазами) региональных газораспределительных сетей (ГРС) договоры на эксплуатацию этих сетей, а также расторгнуть действующие договоры.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина «Об обеспечении эффективного использования ГРС или их составляющих», которое на своей странице в соцсети Facebook опубликовал народный депутат Мустафа Найем.

«Минэнергоугля совместно с операторами ГРС с целью урегулирования вопроса использования ГРС принять меры для заключения до 10 марта 2017 года договоров на эксплуатацию, который вступят в силу с 1 апреля 2017 года, а также расторгнуть предыдущие договоры», - говорится в тексте документа.

По мнению Наейма, новые договоры дадут возможность для дополнительных поступлений в бюджет Украины около 1,3 млн грн в сутки, которые должны будут уплатить облгазы.

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«У нас «маленькая перемога» ценой примерно 1,3 миллиона гривень в день, сбереженных в казне», - написал Найем, добавив, что с 2012 года ГРС были переданы облгазам в бесплатное использование.

В то же время, по оценкам коммерческого директора Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, принятое Кабмином решение не соответствует предложениям, которые ранее подавал «Нафтогаз» и его дочерняя компания «Газ Украины».

Как сообщал УНИАН, закон «О рынке природного газа», который регламентирует внедрение рыночных принципов на рынке газа, был принят в 2016 году, и вступил в силу с 1 октября прошлого года. Согласно этому документу, ГРС должны быть взяты в аренду компаниями-операторами, а не использоваться, как сейчас, на условиях договоров ответственного ведения. Также отмечалось, что эти договоры были введены постановлением Кабмина №770 от 20 августа 2012 года, которое уже отменено.

По информации народных депутатов, которые выступили инициаторами принятия законопроекта о переходе к аренде ГРС и установлении платы аренды, возможные поступления в бюджет 2017 года в случае введения арендной платы составят более 700 млн грн.

21 февраля Кабмин утвердил проект типового договора аренды ГРС и примерного договора эксплуатации этих сетей, которые необходимы для последующей передачи ГРС в аренду компаниям-облгазам, а также поручил Фонду госимущества и Минэнергогуля провести инвентаризацию этих активов до конца 2018 года.

По словам первого вице-премьер-министра Степана Кубива, на сегодня ГРС находятся на балансе облгазов, которые имеют возможность пользоваться этим государственным имуществом бесплатно.