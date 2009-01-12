Позиция РФ в газовом конфликте не отвечает нормам дипэтикета

Существующая позиция России в отношении Украины в вопросе, касающемся газового конфликта не соответствует нормам и стандартам дипломатического этикета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации, специальный представитель Украины по развитию отношений с РФ Константин ГРИЩЕНКО сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

«В наших межгосударственных отношениях мы должны вернуться к высказываниям, которые соответствуют стандартам и нормам дипломатического этикета и общения. То, что мы имеем сегодня с российской стороны, видимо, никоим образом не отвечает таким стандартам», - сказал К.ГРИЩЕНКО, комментируя течение событий вокруг конфликта, касающегося снабжения российского газа в Европу и украинским потребителям.

Посол также напомнил, что Украина настойчиво продвигает идею постепенного перехода на рыночные принципы при формировании цены на российский газ для потребителей Украины, и тарифов на его транзит в Европу.

«Украинская сторона выступает за прозрачные и объективные подходы при формировании цены на поставки российского газа в Украину», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что неизменным условием остается оптимальное соотношение цены на транзит газа в Европу и цены на газ для украинских потребителей.

«Мы выступаем за нахождение взаимовыгодного компромисса и отказ от угроз и ультиматумов», - подытожил К.ГРИЩЕНКО, говоря о факторах достижения успеха в разрешении газового конфликта.