Генпрокуратура проверит заявления об отборе газа Украиной

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО проверить заявления о якобы несанкционированном отборе Украиной российского газа.

В частности, как сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА на брифинге, В.ЮЩЕНКО обратился с письмом к генеральному прокурору, в котором выражает обеспокоенность распространением заявлений в отечественных и зарубежных СМИ о несанкционированном отборе Украиной из магистральных транспортных сетей экспортируемого из России в страны Европы газа.

«Отдельные зарубежные политики открыто обвиняют Украину как государство, так и отдельных должностных лиц в уголовных действиях, что наносит непоправимый вред имиджу и интересам Украины», - процитировала И.ВАННИКОВА письмо главы государства.

Следовательно, как отмечается в письме, для обеспечения беспрекословного выполнения требований закона относительно необходимости проверки заявлений о преступлениях, В.ЮЩЕНКО предлагает безотлагательно организовать проведение соответствующей проверки и по ее результатам принять обоснованное и законное решение.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, глава государства по результатам этой проверки ожидает доклад генерального прокурора.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что Украина с начала газового конфликта с Россией не использовала незаконтрактованный газ российского происхождения. «С 1 января 2009 года ни один грамм российского газа не был использован для внутренних потребностей Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава украинского правительства рассчитывает, что мониторинговая миссия, созданная при участии Еврокомиссии и Евросоюза, после изучения подтвердит отсутствие фактов несанкционированного отбора российского газа со стороны Украины. «Я убеждена, что выводы будут объективны, и они будут свидетельствовать о том, что без контракта Украина не взяла ни одного грамма российского газа», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что Украина по-прежнему остается надежным партнером России в области транспортировки природного газа в Европу. «Я хотела бы, чтобы выводы были опубликованы, и Украина смогла защитить свое честное имя», - сказала премьер.

1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину из-за несогласованности нового контракта на 2009 год.

Уже 2 января официальный представитель российского «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что Украина ведет несанкционированный отбор российского газа, идущего по украинским магистральным трубопроводам на экспорт в Европу.

7 января в 07.44 Россия, согласно сообщению «Нафтогаза», полностью прекратила транзит газа через Украину.