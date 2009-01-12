Позиция Ющенко и Тимошенко в газовом вопросе единая

В Секретариате Президента заявляют о единой позиции главы государства и премьер-министра в плане разрешения конфликта с Россией по поставкам газа.

Об этом сказал заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК сегодня на пресс-конференции.

«В вопросах газовых переговоров Президента и премьера она (позиция – УНИАН) является единой: Украина была и будет надежным партнером, транзитером, Украина выполняет все свои обязательства», - сказал он.

Также А.ГОНЧАРУК отметил, что допускает участие правительства в переговорном процессе с «Газпромом».