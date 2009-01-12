Поставки газа в Европу могут начаться утром 13 января

Поставки российского газа в Европу могут начаться завтра в 8.00 по европейскому времени.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

«Если не будет никаких препятствий, то поставки газа могут начаться в 8 утра по европейскому времени», - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ отметил, что уже вчера были согласованы технические инструкции для экспертов, которые будут находиться на 5 газоизмерительных пунктах в России, пунктах на территории Украины и пунктах в странах Евросоюза, в частности, в Словакии и Румынии.