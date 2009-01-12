Словакия нарушит соглашение о присоединении к ЕС

Еврокомиссия заявляет, что возобновление Словакией работы АЭС “Бохунице” будет противоречить соглашению о ее вступлении в Европейский Союз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ.

“Возобновление работы АЭС будет четким нарушением соглашения о присоединении к ЕС, и Комиссия будет действовать, соответственно по последствиям”, - сказал он.

Представитель Еврокомиссии подтвердил, что Комиссия получила письмо от правительства Словакии, в котором было высказано намерение возобновить работу АЭС “Бохунице” из-за проблем с энергообеспечением в результате российско-украинского газового конфликта.

В то же время, он отметил, что Комиссия хочет выслушать все аргументы словацкой стороны.