«Газпром» начнет подачу газа в ГТС Украины

ОАО «Газпром» начнет подачу газа в газотранспортную систему Украины только после создания механизма международного мониторинга за транзитом российского газа европейским потребителям через территорию Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

В частности, В.ПУТИН поблагодарил Ж.БАРРОЗУ за активное содействие со стороны Еврокомиссии в создании механизма международного мониторинга за транзитом российского газа европейским потребителям через территорию Украины.

При этом он отметил необходимость реализации всех пунктов соответствующего протокола на деле.

"В настоящий момент мы ожидаем подписания протокола соответствующим комиссаром Евросоюза", - сказал В.ПУТИН, добавив, что после этого независимые наблюдатели должны выехать на согласованные пункты контроля.

Как только система контроля заработает, "Газпром" начнет подачу газа в газотранспортную систему Украины с целью его полного и безусловного транзита европейским потребителям, заявил В.ПУТИН.

Между тем, как заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ, поставки российского газа в Европу могут начаться завтра в 8.00 по европейскому времени.

«Если не будет никаких препятствий, то поставки газа могут начаться в 8 утра по европейскому времени», - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ отметил, что уже вчера были согласованы технические инструкции для экспертов, которые будут находиться на 5 газоизмерительных пунктах в России, пунктах на территории Украины и пунктах в странах Евросоюза, в частности, в Словакии и Румынии.