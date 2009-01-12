АЭС Украины сократили производство электроэнергии

АЭС Украины в январе-декабре 2008 года сократили производство электроэнергии на 2,82% или на 2,622 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом, - до 82,118 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2008 года атомные электростанции Украины сократили выработку электроэнергии на 4,2% или на 348,5 млн. кВт/ч, по сравнению с декабрем 2007 года, - до 7,816 млрд. кВт/ч.

По сравнению с ноябрем, в декабре 2008 года АЭС Украины увеличили производство электроэнергии на 14,2% или на 974 млн. кВт/ч.

Ривненская АЭС (РАЭС) в прошлом году увеличила выработку электроэнергии на 5% или на 846 млн. кВт/ч - до 15,146 млрд. кВт/ч; Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС), с учетом Александровской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС, - на 8,3% или на 1,5 млрд. кВт/ч - до 19,535 млрд. кВт/ч.

В то же время, в 2008 году Запорожская АЭС (ЗАЭС) сократила производство электроэнергии на 5,1% или на 1,246млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом - до 41,373 млрд. кВт/ч, а Хмельницкая АЭС (ХАЭС), второй блок которой с июля по сентябрь прошлого года находился на внеплановом ремонте, - на 18,4% или на 2,723 млрд. кВт/ч - до 12,062 млрд. кВт/ч.

По оперативным данным, в 2008 году АЭС Украины отпустили ГП «Энергорынок» 84,631 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 3% (2,667 млрд. кВт/ч) меньше, чем 2007 году. В декабре 2008 года АЭС сократили отпуск электроэнергии на 4% или на 306 млн. кВт/ч, по сравнению с декабрем 2007 года, - до 7,363 млрд. кВт/ч.

Доля атомных электростанций в отечественном производстве электроэнергии в в 2008 году составила 46,8% общего объема выработки, в декабре - 46,2%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в 2008 году составил 73,9% против 76,4% в 2007 году. При этом в декабре наибольший КИУМ был зафиксирован на ХАЭС – 100,9%, наименьший - на РАЭС (63,7%). 100,9

В 2008 году на АЭС произошло 22 учетных нарушения в работе АЭС, за аналогичный период 2007 года - 25 нарушений.

Недовыработка электроэнергии из-за нарушений в работе АЭС в 2008 году, по предварительным данным, составила 2,541 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году АЭС НАЭК «Энергоатом» увеличили производство электроэнергии на 2,74% или на 2 млрд. 474 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом, - до 92 млрд. 740 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2006 году атомные электростанции Украины увеличили производство электроэнергии на 1,67% (на 1 млрд. 484 млн. кВт/ч), по сравнению с показателями 2005 года - до 90 млрд. 266 млн. кВт/ч.