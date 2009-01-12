135 предприятий Украины будут переведены на резервные виды топлива

Министерство топлива и энергетики распорядилось перевести 135 промышленных предприятий и электростанций Украины на резервные виды топлива.

Об этом говорится в распоряжении министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА от 1 января №1-р.

Распоряжением утвержден Сводный график перевода предприятий на резервные виды топлива на период до конца отопительного периода 2008/2009.

Перевод предприятий на резервные виды топлива (мазут, уголь, дизельное и печное топливо и отходы производства) планируется провести в 2 этапа.

При этом на первом этапе данными мероприятиями планируется снизить ежесуточное потребление природного газа на 11,4%, или на 5,955 млн. куб. м, от среднесуточного потребления газа в IV квартале 2008 года (52,108 млн. куб. м), на втором этапе - на 22%, или на 11,734 млн. куб. м.

Напомним, по данным НАК «Нафтогаз Украины» Украина сейчас потребляет около 260 млн. куб. м в сутки, из которых 200 млн. куб. м берет из ПХГ, а 60 млн. куб. м – газ собственной добычи.

Согласно распоряжению Минтопэнерго, по состоянию на 1 января т.г. 135 предприятий, попавших в перечень, имели в запасе 124,228 тыс. тонн мазута, 1 млн. 6,8 тыс. тонн угля, 14 тыс. тонн дизельного и печного топлива и 950 тыс. тонн отходов производства.

По состоянию на 12 января т.г., на складах энергогенирующих компаний Украины запасы топочного мазута составили 55,9 тыс. тонн, что на 30,2%, или на 24,3 тыс. тонн меньше, чем на 31 декабря прошлого года.

С начала года энергогенерирующим компаниям отгружено 11,8 тыс. тонн мазута при плане 1,1 тыс. тонн.

По состоянию на сегодня, на складах энергогенерирующих компаний ТЭС («Днипро-», «Донбасс- », «Захид-», «Центр-» и «Схидэнерго») находится 39,3 тыс. тонн, что на 8,8% или на 3,2 тыс. тонн больше, чем на 1 января.

В то же время значительно сокращены запасы мазута на ТЭЦ АК «Киевэнерго». В частности, по состоянию на 12 января, полностью исчерпан запас мазута на «Киевской ТЭЦ-5», на «Киевской ТЭЦ-6» сократился на 54% - до 6,8 тыс. тонн.

По информации участников рынка, с начала года рыночная стоимость мазута в Украине выросла на 43% и на 9 января составляла 2150 грн./тонна. В понедельник, 12 января, коммерческое предложение по оптовым поставкам мазута достигает 2600 грн./тонна.