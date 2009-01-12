Россия из-за конфликта с Украиной закрыла около 100 газовых скважин

Россия из-за конфликта с Украиной была вынуждена закрыть около 100 газодобывающих скважин.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил министр энергетики Российской Федерации Сергей ШМАТКО.

«В целом было закрыто около 100 скважин», - сказал он.

Министр не уточнил, какой объем газа добывали эти скважины.

В то же время, вице-премьер-министр России Игори СЕЧИН на пресс-конференции в Брюсселе отметил, что «Газпром» был вынужден закрыть скважины, чтобы не создавать лишнего давления в газотранспортной системе.