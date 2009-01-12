Россия хочет вынудить ЕС ускорить строительство газопроводов

Белорусский независимый эксперт Андрей ФЕДОРОВ считает, что Россия путем конфликта с Украиной пытается вынудить Европу ускорить строительство новых газопроводов.

Такое мнение А.ФЕДОРОВ высказал в своем аналитическом материале, размещенном на белорусском сайте «Наше мнение».

«Все это практически чистая политика. У Кремля много целей. Прежде всего, он хочет окончательно дискредитировать украинскую власть с тем, чтобы лишить ее возможности вести страну в евроатлантические структуры, а при случае и вовсе посадить там своего ставленника. Это также стремление показать другим партнерам по СНГ, что с Москвой лучше не ссориться. Да и Европе неплохо было бы дать урок, расколоть Евросоюз в целях воплощения своей антизападной геополитической программы. Наконец, это средство подтолкнуть западных партнеров к ускорению строительства новых газопроводов, чтобы еще крепче посадить их на свою энергетическую иглу», - считает А.ФЕДОРОВ.

В то же время, по мнению эксперта, процесс диверсификации поставок энергоносителей в Европу будет достаточно длительным. «Однако рано или поздно цель будет достигнута, и тогда обеим странам будут грозить материальные потери. Что же касается имиджа, то России при любом исходе уже нанесен значительный урон. Украине, впрочем, тоже, хотя, пожалуй, в несколько меньшей степени», - добавил он.

А. ФЕДОРОВ также считает, что нынешняя конфронтация между Москвой и Киевом по своей остроте значительно превзошла все предыдущие аналогичные ситуации. «Россия утверждает, что Украина имеет большую задолженность за прошлогодние поставки, и выставляет ей совершенно фантастические цены – вплоть до 450 долларов за 1000 кубометров», - пояснил эксперт.

При этом А.ФЕДОРОВ подчеркнул, что торговля газом должна осуществляться на основе долгосрочных контрактов. «Контракт на поставки газа на Украину закончился, а поскольку цена на газ привязана к ценам на нефть, которые за последние месяцы упали в 3,5 раза, то можно прогнозировать, что через несколько месяцев начнут падать и цены на газ. Украина потому и не соглашается на высокую цену, что ожидает падения мировых цен, иначе в конце года ей придется серьезно переплачивать», - предположил он.

«Москва также утверждает, что Украина ворует газ, предназначенный для Западной Европы. Но если закончился старый договор, а новый заключен не был, то не являются также обязывающими и договоры о транзите газа через территорию Украины. Газ, который «Газпром» – как он утверждает – закачивает в украинские газопроводы, с украинской точки зрения, ничей. Между прочим, несмотря на многочисленные угрозы, Россия до сих пор так и не обжаловала данное «воровство» в международном арбитражном суде», - подчеркнул эксперт.

А.ФЕДОРОВ также считает неубедительными заявления ОАО «Газпром» о том, что его деятельность построена исключительно на рыночной основе. «Если посмотреть на цены для разных стран, то это утверждение выглядит чрезвычайно сомнительно. Скажем, в прошлом году Украина платила 180 долларов, тогда как Беларусь – 130, Армения – 110, а Молдова – 280! Кстати, по расчетам экспертов, если нынешняя цена нефти – от 40 до 50 долларов за баррель – сохранится, то уже в июне Германия должна будет платить менее 200 долларов за 1000 кубометров. Так что рынок здесь просматривается как-то слабовато», - убежден он.