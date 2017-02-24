Уменьшить зависимость от России: Европе обещают азербайджанский газ к 2020 году

Политики и министры на встрече в Баку в четверг поддержали строительство сети газопровода стоимостью $40 миллиардов и протяженностью 3500 километров, что стало шагом к сокращению доли России на европейском газовом рынке, удовлетворяющей сейчас треть потребностей Старого света в голубом топливе, пишет Рейтер.

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Трансадриатический газопровод является конечным участком проекта, соединяясь с Трансанатолийским газопроводом на турецкой границе, а затем пересекая Грецию и Албанию на пути в Италию.

Однако медленные темпы строительства в итальянской провинции Апулия и растущее беспокойство по поводу возможностей Азербайджана поставить нужный объем газа - его не хватает на внутреннем рынке - пошатнули уверенность в реализации проекта.

Спонсоры газопровода попытались смягчить беспокойство. Министр промышленности Италии Карло Календа сказал, что работа по устранению главного препятствия на пути газопровода - пересадке рощи из 200 оливковых деревьев - начнется в понедельник.

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Местные власти хотят перенаправить газопровод в обход рощи, в которой растут 400-летние деревья. Это могло бы задержать строительство газопровода, цель которого - поставлять в Европу эквивалент 10 процентов российского экспорта энергоносителей.

"Проблем со строительством итальянской части газопровода нет", - сказал Календа журналистам в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал построить Южный газовый коридор в срок, сказав, что задержки были бы неприемлемы.

"Кто-то может искать оправдание в экологических проблемах, но я уверен, что все экологические стандарты полностью соблюдены и проект будет осуществлен в срок", - сказал Алиев.

Азербайджан рассматривает возможность использования поставок с Апшеронского месторождения в Каспийском море, оператором которого выступает французская Total, чтобы смягчить обеспокоенность по поводу нехватки сырья для самого длинного газопровода в мире.

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До сих пор за его наполнение отвечал консорциум во главе с BP, осваивающий гигантское месторождение Шах-Дениз II.

Вице-президент государственной компании SOCAR Эльшад Насиров сказал, что консорциум, осваивающий Апшеронское месторождение, впервые принял участие в заседании наблюдательного совета Южного газового коридора в четверг.

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев сказал, что такие страны, как Босния, Хорватия и Черногория рассматривают возможность присоединиться к проекту Трансадриатического газопровода.

В этом случае, одна секция Трансадриатического газопровода пойдет, как и планировалось, в Италию через Грецию и Албанию, а другая может быть выведена в отдельное звено в Албании и пойдет через Балканы.

Алиев сказал, что Азербайджан сможет поставлять газ в Болгарию, как только в 2019 году будет готов участок, связывающий ее с Грецией.