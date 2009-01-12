Россия объявила недействительным Меморандум о газовом сотрудничестве

В ОАО «Газпром» считают Меморандум о газовом сотрудничестве между Украиной и Россией, подписанный 2 октября премьер-министрами двух стран Юлией ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ, недействительным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главы «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.

В частности, по словам А.МЕДВЕДЕВА, срок действия Меморандума истек в конце 2008 года.

«Срок его действия истек. Фактически Меморандум не вступил в действие, поскольку ни долг не был погашен, ни контракт не был заключен. Поэтому есть все юридические основания вести переговоры с чистого листа», - заявил он.

Отвечая на вопрос о дальнейших переговорах с Украиной по цене на газ на 2009 год, А.МЕДВЕДЕВ сообщил, что ЕС не будет принимать в них участия.

«Помощь ЕК понадобилась только для решения вопросов транзита», - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ высказал надежду, что в двусторонних коммерческих взаимоотношениях по поставкам газа «найдем взаимоприемлемые решения в ходе переговоров с компанией НАК «Нафтогаз». «Но как было объявлено, теперь они будут строится без всяких преференций, льгот, скидок, на чисто коммерческих условиях», - добавил он.

При этом, по его словам, заявленная ранее «Газпромом» цена для Украины в 450 дол. за тыс. куб. газа определяется только на первый квартал, а не на целый год.