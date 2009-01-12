С РосУкрЭнерго у Газпрома ”свой разговор”

«Газпром» заявляет, что с «РосУкрЭнерго» он ведет отдельную работу по возврату долга за газ.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель главы правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ, отвечая на вопрос УНИАН, почему «Газпром» требует долги с «Нафтогаза Украины», с которым у него не было прямых контрактов в 2008 году.

«С «РосУкрЭнерго» у нас свой разговор», - сказал представитель «Газпрома».

«Речь шла о задолженности только за газ, потребленный «Нафтогазом», - добавил он.

При этом А.МЕДВЕДЕВ в очередной раз напомнил, что компания «РосУкрЭнерго» была введена в систему поставок российского газа по инициативе украинской стороны.

«Компания «РосУкрЭнерго» в такой структуре собственности была сформирована украинской стороной», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG ("РосУкрЭнерго") была посредником в схеме поставок газа в Украину в 2008 году.